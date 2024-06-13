Мартинес о Роналду: «Трудно забивать везде, а Криштиану поехал в Саудовскую Аравию и забил 35 голов за сезон. Он невероятный образец для подражания»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пепе Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес высоко оценил результативность Криштиану Роналду.

– Что еще можно сказать о Роналду?

– Сила раздевалки не в том, что тренер может сказать игрокам, а в примерах из повседневной жизни. Криштиану, как и Пепе, является невероятным образцом для подражания. Они создают очень позитивную атмосферу. При этом они требовательные.

– Многие считали его карьеру законченной после переезда в Саудовскую Аравию.

– Я бы предложил болельщикам поинтересоваться саудовской лигой. К чемпионату мира 2034 года создан десятилетний проект, и уровень растет.

Трудно забивать везде, а Криштиану поехал туда и забил 35 голов в этом сезоне. Он сохраняет стабильность. Саудовская Аравия позволяет достигать индивидуальных целей. Для меня это стало очень положительным сюрпризом, – сказал тренер сборной Португалии.

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31 комментарий
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У меня во дворе ещё больше забьёт.
Не хэйтер Роналду, но считаю, что их эпоха с Месси закончилась
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Ответ Dexter Morgan
Ещё Фергюсон об этом говорил. Роналду всегда и везде будет забивать и держать уровень.
Без трофеев голы это мусор.
Это как у Лукаку за сборную, где он наколотил больше чем Пеле.
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Пора поставить точку в обсуждении Роналду:

• 35 голов в Саудовской Аравии в 39 лет - это круто
• Лучший нападающий в истории - скорее да, чем нет
• Лучший игрок в истории - скорее нет, чем да
• До сих пор нужен сборной в текущей форме - да, конечно
• Реализовал огромный потенциал - да, конечно
• Сравнения с Месси неуместны, разные игроки
• Вопросы по влиянию на команду в целом логично были, но это нормально.
• Вопросы по поведению вне футбола неуместны, какое нам дело до этого. Никого не насиловал, наркотой не торговал, пол уголовку не попадал. Все остальное на его собственное усмотрение.

Сложно представить, что его карьера могла сложиться ещё круче, никаких вопросов по игре к нему нет и не было.
+7
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Простым языком: поехал в Саудию стату надрачивать
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Ответ Ильнур Хасанов
Роналду можно сколько угодно хейтить. Но то что, он умеет добиваться поставленных целей не отнять. Казалось бы уехал в Африку. Можно списывать, но своим упорным трудом пробился в сборную. Когда другие играющие в европе на евро не попадут.
По Географии у тебя походу двойка была
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В его возрасте только там и играть.
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Ответ Dexter Morgan
Ещё Фергюсон об этом говорил. Роналду всегда и везде будет забивать и держать уровень.
Хватит держать уровень,пусть уже держит трофеи
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Моур другого мнения, куда ему до тебя 😂
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Ответ AILD
Без трофеев голы - это мусор. Согласен, ведь трофеи выигрывают без голов.))
Когда твои голы приносят трофей - это величие.
У роналду голы мусорные ибо он даже в Аравии мимо всех трофеев пролетел.
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Ответ Султан Гасанов
Ну сейчас он в сборной не по спортивному принципу от него вреда в сборной больше чем пользы
Поживем, увидим
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Комментарий удален пользователем
Ответ Марина_1116133936
Север Африки это Алжир, Марокко, Тунис, Египет. СА это Аравийский полуостров, никак не относится к Северу Африки.
Когда то он был куском африки.
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Ответ Ильнур Хасанов
И в чем же ошибка, если саудуя это считай север африки.
Север Африки это Алжир, Марокко, Тунис, Египет.
СА это Аравийский полуостров, никак не относится к Северу Африки.
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Ответ Din Rizaev
По Географии у тебя походу двойка была
И в чем же ошибка, если саудуя это считай север африки.
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Ответ Марина_1116133936
Без трофеев голы это мусор. Это как у Лукаку за сборную, где он наколотил больше чем Пеле.
Без трофеев голы - это мусор. Согласен, ведь трофеи выигрывают без голов.))
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Комментарий удален модератором
Мартинес был пьяный, что ли?
Или там забивать сложнее, чем где либо ещё?
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Мнение физрука. Недавно сами роналдуфилы так про него (физрука) говорили.
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"... Саудовская Аравия позволяет достигать индивидуальных целей..." Понятное дело, что ради статистики туда поехал, но трофей всё же надо выиграть.
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Комментарий удален пользователем
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