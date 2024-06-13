Мартинес о Роналду: «Трудно забивать везде, а Криштиану поехал в Саудовскую Аравию и забил 35 голов за сезон. Он невероятный образец для подражания»
Роберто Мартинес высоко оценил результативность Криштиану Роналду.
– Что еще можно сказать о Роналду?
– Сила раздевалки не в том, что тренер может сказать игрокам, а в примерах из повседневной жизни. Криштиану, как и Пепе, является невероятным образцом для подражания. Они создают очень позитивную атмосферу. При этом они требовательные.
– Многие считали его карьеру законченной после переезда в Саудовскую Аравию.
– Я бы предложил болельщикам поинтересоваться саудовской лигой. К чемпионату мира 2034 года создан десятилетний проект, и уровень растет.
Трудно забивать везде, а Криштиану поехал туда и забил 35 голов в этом сезоне. Он сохраняет стабильность. Саудовская Аравия позволяет достигать индивидуальных целей. Для меня это стало очень положительным сюрпризом, – сказал тренер сборной Португалии.
Не хэйтер Роналду, но считаю, что их эпоха с Месси закончилась
Это как у Лукаку за сборную, где он наколотил больше чем Пеле.
• 35 голов в Саудовской Аравии в 39 лет - это круто
• Лучший нападающий в истории - скорее да, чем нет
• Лучший игрок в истории - скорее нет, чем да
• До сих пор нужен сборной в текущей форме - да, конечно
• Реализовал огромный потенциал - да, конечно
• Сравнения с Месси неуместны, разные игроки
• Вопросы по влиянию на команду в целом логично были, но это нормально.
• Вопросы по поведению вне футбола неуместны, какое нам дело до этого. Никого не насиловал, наркотой не торговал, пол уголовку не попадал. Все остальное на его собственное усмотрение.
Сложно представить, что его карьера могла сложиться ещё круче, никаких вопросов по игре к нему нет и не было.
У роналду голы мусорные ибо он даже в Аравии мимо всех трофеев пролетел.
СА это Аравийский полуостров, никак не относится к Северу Африки.
Или там забивать сложнее, чем где либо ещё?