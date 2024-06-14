Уэйн Руни: «Роналду часто смотрел в зеркало и говорил, что прекрасен. Я в шутку отвечал, что он уродлив. Его это раздражало»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Уэйн Руни рассказал, как подшучивал над Криштиану Роналду.

«У нас были очень хорошие отношения, но мы были полными противоположностями. Забавно. Роналду был хорошим парнем. Когда он дурачился, чем-то напоминал Златана Ибрагимовича.

Криштиану смотрелся на себя в зеркало и говорил, что он красив. А я полная противоположность – у меня не было его внешности! Я всегда говорил ему, что он уродлив. Отвечал ему: «Нет, это не так». Конечно, все было в шутку, но это его очень раздражало.

Еще мы вдвоем всегда подшучивали над тренером. Кроме того, я иногда забирал его, чтобы отвезти на тренировку или в отель», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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15 комментариев
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Про Роналду и зеркало вспоминается анекдот.

Голый грузин выходит из душа, смотрит на себя в зеркало, у него встает. Он опускает взгляд и говорит:
- Спокойно, спокойно - свои!
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Ответ 44ndfwwgbr
У людей радикально разное телосложение. Это генетика в первую очередь.
генетика, ну и ..... пивасик
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у клубничного из-за его небесного чсв в будущем может крыша поехать. когда увидит себя постаревшего в зеркале
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Ответ _Beast_
Они одного возраста Причем Роналдо выглядит очень подтянуто в отличии от Руни которому по фото можно дать лет 50..
У людей радикально разное телосложение. Это генетика в первую очередь.
+7
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- А знаешь, ты мне нравишься.
- Я себе тоже нравлюсь...
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а Руни молодец, после того когда раналду его назвал некрасивым подкалывает криштика
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нарцисс вот это точно его характерезует
кто помнит греческий миф о нем тот поймет. а так как игрок конечно мега. да не не месси фан. не фанат ронаду. абсолютно нейтральный в этом плане
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«Или в отель»… Кажется, мы чего то не знаем
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Если бы Рональду не забил тогда гол в финале ЛЧ, у Руни вообще б ничего в послужном списке не было. Кабан неблагодарный.
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Он и щас на себя передёргивает мрак
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