Уэйн Руни: «Роналду часто смотрел в зеркало и говорил, что прекрасен. Я в шутку отвечал, что он уродлив. Его это раздражало»
Уэйн Руни рассказал, как подшучивал над Криштиану Роналду.
«У нас были очень хорошие отношения, но мы были полными противоположностями. Забавно. Роналду был хорошим парнем. Когда он дурачился, чем-то напоминал Златана Ибрагимовича.
Криштиану смотрелся на себя в зеркало и говорил, что он красив. А я полная противоположность – у меня не было его внешности! Я всегда говорил ему, что он уродлив. Отвечал ему: «Нет, это не так». Конечно, все было в шутку, но это его очень раздражало.
Еще мы вдвоем всегда подшучивали над тренером. Кроме того, я иногда забирал его, чтобы отвезти на тренировку или в отель», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
Голый грузин выходит из душа, смотрит на себя в зеркало, у него встает. Он опускает взгляд и говорит:
- Спокойно, спокойно - свои!
- Я себе тоже нравлюсь...
кто помнит греческий миф о нем тот поймет. а так как игрок конечно мега. да не не месси фан. не фанат ронаду. абсолютно нейтральный в этом плане