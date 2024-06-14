«Арсенал», «МЮ» и «ПСЖ» интересуются Дуэ. «Ренн» может продать 19-летнего вингера за 40 млн евро

Теги Байер Ренн ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Дезире Дуэ Футбол

Вингер «Ренна» Дезире Дуэ может сменить команду летом.

По информации The Guardian, интерес к 19-летнему футболисту проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Также на трансфер игрока сборной Франции U23 претендует «ПСЖ».

Отмечается, что «Байер» пытался приобрести Дуэ зимой, но предложение немецкого клуба было отклонено.

Считается, что «Ренн» может отпустить Дезире за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 игрок провел 31 матч, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий