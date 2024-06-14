«Арсенал», «МЮ» и «ПСЖ» интересуются Дуэ. «Ренн» может продать 19-летнего вингера за 40 млн евро

Вингер «Ренна» Дезире Дуэ может сменить команду летом.

По информации The Guardian, интерес к 19-летнему футболисту проявляют « » и « ». Также на трансфер игрока сборной Франции U23 претендует « ».

Отмечается, что « » пытался приобрести Дуэ зимой, но предложение немецкого клуба было отклонено.

Считается, что « » может отпустить Дезире за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 игрок провел 31 матч, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.