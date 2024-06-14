«Арсенал», «МЮ» и «ПСЖ» интересуются Дуэ. «Ренн» может продать 19-летнего вингера за 40 млн евро
Вингер «Ренна» Дезире Дуэ может сменить команду летом.
По информации The Guardian, интерес к 19-летнему футболисту проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Также на трансфер игрока сборной Франции U23 претендует «ПСЖ».
Отмечается, что «Байер» пытался приобрести Дуэ зимой, но предложение немецкого клуба было отклонено.
Считается, что «Ренн» может отпустить Дезире за 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Лиги 1 игрок провел 31 матч, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.