«МЮ» и Брэнтуэйт согласовали контракт на 150-160 тысяч фунтов в неделю. С «Эвертоном», требующим 70 млн, еще не договорились
«Манчестер Юнайтед» и Джерред Брэнтуэйт согласовали контракт.
По данным The Times, «МЮ» и защитник «Эвертона» согласовали контракт с зарплатой 150-160 тысяч фунтов в неделю.
При этом «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не договорился о трансфере с «Эвертоном», который хочет за 21-летнего игрока 70 млн фунтов.
А какой то Аканджи, баражирующий между лавкой и основой в Дортмунде - стал основным в Сити и провел топовый сезон.
Главное не фамилия, а личные качества по основным для ЦЗ статам.
А у Брентвейта с этим все в порядке