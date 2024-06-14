«МЮ» и Брэнтуэйт согласовали контракт на 150-160 тысяч фунтов в неделю. С «Эвертоном», требующим 70 млн, еще не договорились

«Манчестер Юнайтед» и Джерред Брэнтуэйт согласовали контракт.

По данным The Times, «МЮ» и защитник « » согласовали контракт с зарплатой 150-160 тысяч фунтов в неделю.

При этом « » по-прежнему не договорился о трансфере с «Эвертоном», который хочет за 21-летнего игрока 70 млн фунтов.