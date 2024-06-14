«МЮ» и Брэнтуэйт согласовали контракт на 150-160 тысяч фунтов в неделю. С «Эвертоном», требующим 70 млн, еще не договорились

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Джерред Брэнтуэйт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» и Джерред Брэнтуэйт согласовали контракт.

По данным The Times, «МЮ» и защитник «Эвертона» согласовали контракт с зарплатой 150-160 тысяч фунтов в неделю.

При этом «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не договорился о трансфере с «Эвертоном», который хочет за 21-летнего игрока 70 млн фунтов.

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18 комментариев
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Ответ Денис Титов
сначала прочитал, что приобретают "легенду" - подумал в конец еbнулиsь)
Настоящий Бретуэйт не может 70млн стоить,слишком дешево
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сначала прочитал, что приобретают "легенду" - подумал в конец еbнулиsь)
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Да ладно вам гнать. Брейтвэйт реально крутой современный ЦЗ. Да и совсем молодой, с нормальным тренером и партнером может закрыть позицию на годы вперед. Просто гляньте его продвинутую стату и все станет понятно. Он и Забарный - с запасом два самых крутых молодых ЦЗ лиги. За Илью вишни просят вообще 90.
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Лучше бы Бретвейта подписали.Он бы научил брусьев типа Антони и Санчо голы забивать
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Это что, шутка какая-то? Он же не сыграл ни одного матча ни за Аякс, ни за Фейеноорд, ни за АЗ, просто кот в мешке
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Ответ TiGra
Не нравится этот трансфер. Какая-то безумная переплата. Лучше за Де Лигтом попытаться сходить. Сумма трансфера будет примерно такой же.
Де Лигт не потянул ни Ювентус, ни Баварию.
А какой то Аканджи, баражирующий между лавкой и основой в Дортмунде - стал основным в Сити и провел топовый сезон.
Главное не фамилия, а личные качества по основным для ЦЗ статам.
А у Брентвейта с этим все в порядке
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Поехавшие совсем. Зп на уровне Диаса и Уокера для очередного ноунейма.
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МЮ будет торговаться до 95?
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После Барсы карьера пошла в гору
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Что ж, пожелаем пареньку удачи! Очень неплохо смотрелся в Эвертоне.
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Не нравится этот трансфер. Какая-то безумная переплата. Лучше за Де Лигтом попытаться сходить. Сумма трансфера будет примерно такой же.
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Ответ tankist232
За эти деньги можно купить весь мой посёлок на 5 000 населения(если судить по ценам на квартиры), а тут за одного человека и это уже считается нормой, мне кажется цены давно раздуты на игроков
Такой рынок на сегодня
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Ответ ta-tosha
Такой рынок на сегодня
Да понимаю это, в апл то хоть отбиваются такие затраты, а наши даже если за 20 берут, это уже дорого, продают их потом как правило дешевле, доходы с телеправ, атрибутики, билетов и тд не чета еврочемпам из первой семёрки, тем более сейчас
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Ответ ОттоДракула
Поехавшие совсем. Зп на уровне Диаса и Уокера для очередного ноунейма.
Ну так это же МЮ
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Ответ ta-tosha
Да ладно вам гнать. Брейтвэйт реально крутой современный ЦЗ. Да и совсем молодой, с нормальным тренером и партнером может закрыть позицию на годы вперед. Просто гляньте его продвинутую стату и все станет понятно. Он и Забарный - с запасом два самых крутых молодых ЦЗ лиги. За Илью вишни просят вообще 90.
Мартинеса тогда нужно двигать на лз или в опорку. Там ему самое место с его техникой и пасами
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