Илкай Гюндоган: «Горд, что я первый капитан Германии мигрантского происхождения. В нашем обществе раскол, но мы хотим сблизить страну»

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига болельщики Евро-2024 Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган написал открытое письмо болельщикам сборной Германии перед Евро.

«Дорогие болельщики, предстоящий матч для меня больше, чем воплощение мечты. Вывести сборную на поле в качестве капитана на домашнем турнире... От одной мысли об этом у меня мурашки по коже.

Как и путь нашей команды был тернистым и полным неудач в последние годы, так и я могу оглянуться на сложную карьеру в футболке сборной. Я еще больше горжусь тем, что выведу Германию на поле в качестве первого капитана с мигрантским прошлым на крупном турнире.

Я поведу особенную команду, ведь в ней собрано столько разных культур. Именно эти факторы сделают нас, сборную Германии, сильной в 2024 году: разнообразие и влияние разных культур.

Футбол способен объединять людей. Мы живем в такое время, когда все больше и больше воздвигаются фронты. Люди больше не слушают друг друга.

В нашем обществе царит раскол. Мы, как команда, хотим сблизить нашу страну в ближайшие четыре недели, способствовать тому, чтобы в ней снова стало больше сплоченности, чтобы люди могли гордиться сборной и открыто, с уважением и дружелюбием относиться к миллионам гостей нашей прекрасной страны.

Мы хотим стать чемпионами Европы. Но даже если не выиграем титул, турнир все равно будет хороший. Как в 2006 году, когда я, будучи 15-летним подростком, смог побывать на атмосферных фестивалях болельщиков. Мы отпраздновали летнюю сказку, хотя и заняли лишь третье место.

Надо сказать, что некоторые команды немного стабильнее и лучше подготовлены, чем мы. Но при фантастической поддержке наших болельщиков мы можем победить на этом домашнем чемпионате Европы на многих уровнях. Победить как хорошие хозяева, как многонациональное общество и, надеюсь, на футбольном поле. Пожалуйста, помогите нам осуществить нашу мечту вместе!» – написал капитан сборной Германии.

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28 комментариев
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сблизить с чем? с Турцией?
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Начинается. Сейчас будет как в Катаре. Не играть приехали туда, а базарить.
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Немцы после ЧМ в Катаре признались, что их вся эта социальная повестка только отвлекала во время турнира, но видимо, жизнь ничему не учит
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А Клозе?
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+7
Ответ Pigmalion
А Клозе?
Этнической полькой является его мать, а отец футболиста по происхождению немец.
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Тем кто пишет про Клозе, его родители из Польши но из региона где живут исторически немцы этнические, поэтому Клозе не совсем поляк, скорее немец корнями из немецкой части Польши
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Ответ Pigmalion
А Клозе?
он не знает про поляков.
не турок или араб или афр не считается значит
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Очевидно, что тема мультикультурализма больная. Педалируя ее, ни Гюндоган, ни сборная Германии ничего хорошего не добьются. Как будто специально разжигают.
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Ответ georgeorgg
Клозе: ну да, ну да, пошел я нахер
Мирослава Клозе часто называют поляком, но это верно лишь отчасти: этнической полькой является его мать, а отец футболиста по происхождению немец
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Вспомнился нетфликс сериал ,,Берлинские псы,, как такого капитана турка убили, а негра топового турки букмекеры насиловали. Рейтинги высокие, просмотров, для немецкого, овермного - но второго сезона не было, причины ясны.
Никакие гюндоганы с их пропагандой, не перебьют то, что люди видят своими глазами - на улице, в магазине, тупо в обычной жизни. И, увы, сейчас, это будет, что в Берлине, что в Москве, что в Лос Анжелесе.....Без привязки к расе приезжих, только к их качеству и поведению. В тех-же вьетнамских Нячанге и Фукуоке воют от русских, что видел и слышал. Про американских и европейских понаехов, думаю, в Латине и Африке есть много историй от местных.
Главное уважать традиции и культуру страны, куда приехал. Гюндоганавцы этим не заморачиваются. Энтони Бурден, левак убежденный, про них шикарный выпуск снял для CNN, про Кельн, другого бы наверное и отменили бы.
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При слове многонациональный меня начинают мучить смутные сомнения. А может, лучше просто выслать большую часть мигрантов, дабы не было напряжения в обществе? Нормальные, а не паразиты и ваххабиты, пусть работают и приносят стране пользу.
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Человек, который долбился в десна с эрдоганом, точно поможет сблизить немецкое общество
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Буду угорать, если Германия провалится, все главные шишки упадут на голову Гюндогана и тот уедет на аудиенцию к баши всех турков планеты Эрдогану. И расскажет ему о любви к исторической родине, что он всегда был турком и будет.
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Опять они со своей повесточкой. Ждем раннего вылета Германии с Евро.
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Клозе: ну да, ну да, пошел я нахер
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Комментаторы на спортсе больше переживают за этническую Германию чем сами немцы
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Не получится. Чтобы сблизить, надо зелёных из власти убрать, а топтать зелёную траву для этого недостаточно.
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Ответ Glukinho
сблизить с чем? с Турцией?
Комментарий типичного российского расиста.
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Не знаю насчёт сближения страны, но губы Эрдогана к глазам Гюндогана такими темпами по классике приблизятся👀
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Если опозорятся или просто плохо сыграют - ему быстро вспомнят и мигрантское происхождение, и всяческие акции и интервью про разнообразие в сборной накануне чемпионата.
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Ответ дон Рэба
При слове многонациональный меня начинают мучить смутные сомнения. А может, лучше просто выслать большую часть мигрантов, дабы не было напряжения в обществе? Нормальные, а не паразиты и ваххабиты, пусть работают и приносят стране пользу.
Всех русских мигрантов тоже? Или это другое
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Ответ Barsenoga
Всех русских мигрантов тоже? Или это другое
Пусть возвращаются домой, если это не либерда и подобная погань.
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Ответ окечуква
Очевидно, что тема мультикультурализма больная. Педалируя ее, ни Гюндоган, ни сборная Германии ничего хорошего не добьются. Как будто специально разжигают.
ЧМ в Катаре ничему не научил
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