Илкай Гюндоган: «Горд, что я первый капитан Германии мигрантского происхождения. В нашем обществе раскол, но мы хотим сблизить страну»

Илкай Гюндоган написал открытое письмо болельщикам сборной Германии перед Евро.

«Дорогие болельщики, предстоящий матч для меня больше, чем воплощение мечты. Вывести сборную на поле в качестве капитана на домашнем турнире... От одной мысли об этом у меня мурашки по коже.

Как и путь нашей команды был тернистым и полным неудач в последние годы, так и я могу оглянуться на сложную карьеру в футболке сборной. Я еще больше горжусь тем, что выведу Германию на поле в качестве первого капитана с мигрантским прошлым на крупном турнире.

Я поведу особенную команду, ведь в ней собрано столько разных культур. Именно эти факторы сделают нас, сборную Германии, сильной в 2024 году: разнообразие и влияние разных культур.

Футбол способен объединять людей. Мы живем в такое время, когда все больше и больше воздвигаются фронты. Люди больше не слушают друг друга.

В нашем обществе царит раскол. Мы, как команда, хотим сблизить нашу страну в ближайшие четыре недели, способствовать тому, чтобы в ней снова стало больше сплоченности, чтобы люди могли гордиться сборной и открыто, с уважением и дружелюбием относиться к миллионам гостей нашей прекрасной страны.

Мы хотим стать чемпионами Европы. Но даже если не выиграем титул, турнир все равно будет хороший. Как в 2006 году, когда я, будучи 15-летним подростком, смог побывать на атмосферных фестивалях болельщиков. Мы отпраздновали летнюю сказку, хотя и заняли лишь третье место.

Надо сказать, что некоторые команды немного стабильнее и лучше подготовлены, чем мы. Но при фантастической поддержке наших болельщиков мы можем победить на этом домашнем чемпионате Европы на многих уровнях. Победить как хорошие хозяева, как многонациональное общество и, надеюсь, на футбольном поле. Пожалуйста, помогите нам осуществить нашу мечту вместе!» – написал капитан сборной Германии.

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