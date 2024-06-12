40% английских болельщиков верят в победу Англии на Евро-2024. За Францию проголосовали 19%, за Германию – 12%

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу болельщики Евро-2024 Футбол

40% английских болельщиков верят в победу своей сборной на Евро-2024.

Такие результаты показал опрос, проведенный агентством маркетинговых исследований Research Without Barriers.

Опрос проводился в период с 31 мая по 2 июня, в нем приняли участие 2008 человек. 

Сборную Франции считают фаворитом 19 процентов английских болельщиков, в пользу победу сборной Германии высказались 12 процентов опрошенных, а в чемпионство сборной Испании верят 8 процентов из них. 

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 

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5 комментариев
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Насколько сильное поколение у Англии, настолько и унылый тренер.
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Англия главный фаворит, но сборная не фартовая + Кейн, а это комбо сложно разрушить
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Ответ Raar
Насколько сильное поколение у Англии, настолько и унылый тренер.
Большие проблемы с защитниками и вратарь-середняк. Без хорошей обороны и вратаря титулы обычно не выигрываются.
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