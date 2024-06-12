40% английских болельщиков верят в победу Англии на Евро-2024. За Францию проголосовали 19%, за Германию – 12%
40% английских болельщиков верят в победу своей сборной на Евро-2024.
Такие результаты показал опрос, проведенный агентством маркетинговых исследований Research Without Barriers.
Опрос проводился в период с 31 мая по 2 июня, в нем приняли участие 2008 человек.
Сборную Франции считают фаворитом 19 процентов английских болельщиков, в пользу победу сборной Германии высказались 12 процентов опрошенных, а в чемпионство сборной Испании верят 8 процентов из них.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.