Кейн перед Сербией: «Они сильны в обороне, опасны на стандартах – могут доставить проблемы, если не включиться должным образом» 

Харри Кейн высказался в преддверии игры Англия – Сербия.

Матч 1-го тура пройдет в воскресенье.

«Это команда, которая может доставить проблемы, если вы не включитесь должным образом. Сербы очень сильно играют в обороне. Они опасны на стандартах, у них высокие игроки, поэтому они могут создать много проблем.

Если мы не будем бдительны и не будем сосредоточены на 100 процентов, этот матч может получиться очень трудным, поэтому мы должны быть уверены, что все сделаем правильно», – сказал форвард сборной .