Кейн перед Сербией: «Они сильны в обороне, опасны на стандартах – могут доставить проблемы, если не включиться должным образом» 

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн высказался в преддверии игры Англия – Сербия.

Матч 1-го тура Евро-2024 пройдет в воскресенье.

«Это команда, которая может доставить проблемы, если вы не включитесь должным образом. Сербы очень сильно играют в обороне. Они опасны на стандартах, у них высокие игроки, поэтому они могут создать много проблем.

Если мы не будем бдительны и не будем сосредоточены на 100 процентов, этот матч может получиться очень трудным, поэтому мы должны быть уверены, что все сделаем правильно», – сказал форвард сборной Англии.

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5 комментариев
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Не удивлюсь если сербы напихают распиареным англичанам
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Вперёд Сербия
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У сербов громкие имена, но посредственная игра.
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У Англии линия тренера не укомплектована.
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Ответ che kaif
Не удивлюсь если сербы напихают распиареным англичанам
Удивлюсь если не напихают
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