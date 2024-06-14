Кейн перед Сербией: «Они сильны в обороне, опасны на стандартах – могут доставить проблемы, если не включиться должным образом»
Харри Кейн высказался в преддверии игры Англия – Сербия.
Матч 1-го тура Евро-2024 пройдет в воскресенье.
«Это команда, которая может доставить проблемы, если вы не включитесь должным образом. Сербы очень сильно играют в обороне. Они опасны на стандартах, у них высокие игроки, поэтому они могут создать много проблем.
Если мы не будем бдительны и не будем сосредоточены на 100 процентов, этот матч может получиться очень трудным, поэтому мы должны быть уверены, что все сделаем правильно», – сказал форвард сборной Англии.