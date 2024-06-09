Каррагер считает, что Франция победит на Евро, обыграв Германию в финале и Англию в 1/2: «Мбаппе и Гризманн – одни из лучших в мире»

Теги Джейми Каррагер Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Венгрии по футболу Сборная Румынии по футболу Сборная Шотландии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Антуан Гризманн Харри Кейн Килиан Мбаппе Вильям Салиба Джуд Беллингем Футбол

Джейми Каррагер сделал прогноз на Евро-2024, предсказав победу сборной Франции.

Бывший защитник «Ливерпуля» предположил, что французы выбьют Англию в полуфинальной стадии турнира и одолеют Германию в финале благодаря большому опыту и глубине состава.

«Я думаю, что лучший состав Англии против лучшего состава Франции – это лотерея. Некоторые игроки, которые не могут попасть в сборную Франции, выигрывают Лигу чемпионов и играют за крупнейшие клубы мира. Это все, что я чувствую. Можете ли вы себе представить, что Англия будет делать в этой игре без Кейна или Беллингема? У Франции же много игроков, которые могут усилить команду.

Например, кто-то вроде Салиба. Ему очень редко предоставляется шанс [в сборной Франции]. Я думаю, он был бы нашим лучшим центральным защитником и незаменимым игроком в сборной Англии.

Мое единственное беспокойство за сборную Англии – встреча с Францией, Мбаппе и Гризманном, одними из лучших игроков в мире. Я не уверен, что у нас есть защитники, которые смогут их остановить», – заявил Каррагер в беседе с The Telegraph.

Помимо этого, англичанин считает, что в другом полуфинале Германия одолеет Португалию. Однако, по его мнению, обыграть Францию в финале хозяевам турнира не удастся.

«Я продолжаю возвращаться к сборной Франции и к тому, кого они могут вывести со скамейки запасных. Я думаю, что Германия выйдет в финал, потому что она дома и у нее есть опытные игроки, выигравшие чемпионат мира. Я просто считаю, что у Франции достаточно сил, чтобы победить Германию на их же поле», – добавил экс-игрок сборной Англии.

Говоря о других противостояниях на Евро, Каррагер считает, что Англия займет первое место в своей группе, опередив Данию, далее обыграет Австрию в 1/8 финала, а затем одержит победу над Венгрией в четвертьфинале.

По его прогнозу, в 1/8 финала Германия победит Данию, Венгрия одержит победу над Хорватией, а Испания победит Украину.

Он также считает, что Португалия победит Швейцарию, Нидерланды победят Румынию, Бельгия победит Сербию, а Франция победит Турцию.

В четвертьфинале Германия обыграет Испанию, Португалия – Нидерланды, а Франция добьется успеха в матче с Бельгией, утверждает он.

Что касается сборной Шотландии, англичанин ожидает, что команда Стива Кларка займет последнее место в группе А.

Распечатайте нашу ламповую табличку Евро-2024. Вешайте на стену и заполняйте

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Франция сейчас это Реал Мадрид на уровне сборных. Единственная команда, в которой точно уверен что даст результат хотя бы уровня выхода в 1/2.

Остальные топ сборные пока нестабильные коты в мешке, кроме Ржанглии. У них помойные отскоки стабильно происходят до первого серьёзного соперника.
+2
-1
+1
Венгрия одержит победу над Хорватией, может хватит уже бухать
0
0
0
Учитывая,что Дешам вернул Канте , то скорее всего Франция и возьмёт Евро
0
0
0
Мистер Каррагер продолжайте употреблять тяжёлые нарк*тики
0
0
0
Можно уже не смотреть чемпионат. Теперь будет не интересно. Каррагер дал все расклады.
0
0
0
Франция понятно идет за своим трофеем))но что в финале делает Германия
0
0
0
Прогноз буквально высосан с пальца Каррагера
0
0
0
Ответ deligy
Венгрия одержит победу над Хорватией, может хватит уже бухать
Ну Марокко португалов выбили и что? Всякое возможно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий