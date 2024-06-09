Каррагер считает, что Франция победит на Евро, обыграв Германию в финале и Англию в 1/2: «Мбаппе и Гризманн – одни из лучших в мире»

Джейми Каррагер сделал прогноз на Евро-2024, предсказав победу сборной Франции.

Бывший защитник « » предположил, что французы выбьют Англию в полуфинальной стадии турнира и одолеют Германию в финале благодаря большому опыту и глубине состава.

«Я думаю, что лучший состав Англии против лучшего состава Франции – это лотерея. Некоторые игроки, которые не могут попасть в сборную Франции, выигрывают чемпионов и играют за крупнейшие клубы мира. Это все, что я чувствую. Можете ли вы себе представить, что Англия будет делать в этой игре без или ? У Франции же много игроков, которые могут усилить команду.

Например, кто-то вроде . Ему очень редко предоставляется шанс [в сборной Франции]. Я думаю, он был бы нашим лучшим центральным защитником и незаменимым игроком в сборной Англии.

Мое единственное беспокойство за сборную Англии – встреча с Францией, и , одними из лучших игроков в мире. Я не уверен, что у нас есть защитники, которые смогут их остановить», – заявил Каррагер в беседе с The Telegraph.

Помимо этого, англичанин считает, что в другом полуфинале Германия одолеет Португалию. Однако, по его мнению, обыграть Францию в финале хозяевам турнира не удастся.

«Я продолжаю возвращаться к сборной Франции и к тому, кого они могут вывести со скамейки запасных. Я думаю, что Германия выйдет в финал, потому что она дома и у нее есть опытные игроки, выигравшие чемпионат мира. Я просто считаю, что у Франции достаточно сил, чтобы победить Германию на их же поле», – добавил экс-игрок сборной Англии.

Говоря о других противостояниях на , считает, что Англия займет первое место в своей группе, опередив Данию, далее обыграет Австрию в 1/8 финала, а затем одержит победу над Венгрией в четвертьфинале.

По его прогнозу, в 1/8 финала Германия победит Данию, Венгрия одержит победу над Хорватией, а победит Украину.

Он также считает, что Португалия победит Швейцарию, Нидерланды победят Румынию, победит Сербию, а Франция победит Турцию.

В четвертьфинале Германия обыграет Испанию, – Нидерланды, а Франция добьется успеха в матче с Бельгией, утверждает он.

Что касается сборной Шотландии, англичанин ожидает, что команда Стива Кларка займет последнее место в группе А.

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