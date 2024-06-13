Кейн о сборной Англии: «Одна из лучших команд с точки зрения формы и проведенных сезонов, Гарету было трудно с выбором. Мы очень сплочены, всегда можем поговорить, это помогает»

Теги Бавария Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн поделился ожиданиями от игры сборной Англии на Евро-2024.

О составе сборной Англии

«Я думаю, что эта команда – одна из лучших, если не лучшая, которая у нас была, с точки зрения формы и клубных сезонов, которые провели многие из нас.

У нас есть невероятные молодые таланты, они бесстрашны и просто хотят владеть мячом и играть. Я надеюсь, что ребята смогут опереться на меня и задать мне вопросы, и если я смогу помочь им пройти через что-то, то отлично. Мы все очень сплочены, всегда болтаем или ужинаем вместе и всегда можем поговорить, так что это нам помогает.

Гарету [Саутгейту] пришлось принять действительно непростое решение и несколько по-настоящему трудных вызовов [с выбором состава], потому что у Англии нас есть ряд очень хороших атакующих игроков.

Но лично для меня это фантастика. Я хочу играть с футболистами, которые могут отдавать передачи, забивать голы, хорошо двигать мяч и владеть им в плотных зонах, и все это у нас есть».

О первой игре против Сербии

«Это команда, которая может навредить вам, если вы не включитесь должным образом, и они очень сильны в обороне. С ними сложно на стандартах, они высокие, поэтому создают много угроз.

Как я уже сказал, если мы не будем осторожны и сосредоточены на 100%, этот матч может оказаться для нас трудным, поэтому нам нужно убедиться, что мы все сделаем правильно», – сказал капитан сборной Англии.

Англичане сыграют в группе C со сборными Сербии, Дании и Словении.

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