Директор «Родины» Зинин о 5-м месте в Первой лиге: «Судьи отняли у нас от 10 до 14 очков. Ошибка арбитра в матче с «Арсеналом» сыграла ключевую роль» 

Алексей Зинин подвел итоги выступления «Родины» в минувшем сезоне.

«1 июля нашему клубу исполнится 5 лет. Первые два года были в большей степени социальным проектом, мы вначале почти не приглашали людей из ПФЛ, а ориентировались на совсем зеленых ребят из КФК и академий, многим дали дорогу в большой футбол.

Три года назад стали ставить спортивные задачи – с первой попытки вышли в ФНЛ. По итогам дебютного ознакомительного сезона в лиге добрались до стыков, на этот раз заняли пятое место. То есть мы в кратчайший срок как со спортивной, так и ментальной точек зрения, редко и по-минимуму тратя деньги на прямые трансферы, доросли до той отметки, когда непопадание в стыки считается разочарованием.

Если посмотреть на турнирную таблицу сезона-2023/24, мы набрали одинаковое количество очков с « », превзошли его по количеству побед, по забитым голам, по разнице мячей. Но мы превзошли туляков, причем существенно, и по количеству судейских ошибок против нас. По разным подсчетам арбитры отняли у «Родины» от 10 до 14 очков. Взять тот же матч с «Арсеналом», когда мы выигрывали, но на последней минуте у нас отобрали победу – и именно эта судейская ошибка, официально признанная ЭСК, и сыграла ключевую роль в итогах сезона.

При этом, конечно, некоторые моменты мы точно могли сделать лучше и результативней, это касается нас всех – руководства, футболистов, тренеров. Нужно теперь внутри подкорректировать некоторые вещи и с их учетом начать подготовку.

Наша предсезонка стартует 17 июня на стадионе «Октябрь» в . Из команд РПЛ проведем спарринги с «Динамо» и «Локомотивом», – сказал спортивный и операционный директор «Родины».