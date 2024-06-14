Экс-директор «Бешикташа» о Жедсоне: «Будет отличным игроком для РПЛ и «Зенита». Выделю скорость, мощь и потрясающий менталитет» 

Сейджун Казанчи оценил вероятный переход Жедсона Фернандеша в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб заплатит за хавбека «Бешикташа» 17+2 млн евро.

«Он будет отличным игроком для и « ». хорош на позиции бокс-ту-бокс. Среди его лучших качеств выделю скорость, физическую мощь и потрясающую ментальную составляющую.

Жедсон — чистая восьмерка на футбольном поле. Не знаю, станет ли он потерей для «Бешикташа», — сказал бывший спортивный директор « ».