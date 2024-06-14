Экс-директор «Бешикташа» о Жедсоне: «Будет отличным игроком для РПЛ и «Зенита». Выделю скорость, мощь и потрясающий менталитет» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Жедсон Фернандеш Футбол

Сейджун Казанчи оценил вероятный переход Жедсона Фернандеша в «Зенит».

Сообщалось, что петербургский клуб заплатит за хавбека «Бешикташа» 17+2 млн евро.

«Он будет отличным игроком для РПЛ и «Зенита». Жедсон хорош на позиции бокс-ту-бокс. Среди его лучших качеств выделю скорость, физическую мощь и потрясающую ментальную составляющую.

Жедсон — чистая восьмерка на футбольном поле. Не знаю, станет ли он потерей для «Бешикташа», — сказал бывший спортивный директор «Бешикташа».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Главное, чтобы он стал приобретением для Зенита
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий