Экс-директор «Бешикташа» о Жедсоне: «Будет отличным игроком для РПЛ и «Зенита». Выделю скорость, мощь и потрясающий менталитет»
Сейджун Казанчи оценил вероятный переход Жедсона Фернандеша в «Зенит».
Сообщалось, что петербургский клуб заплатит за хавбека «Бешикташа» 17+2 млн евро.
«Он будет отличным игроком для РПЛ и «Зенита». Жедсон хорош на позиции бокс-ту-бокс. Среди его лучших качеств выделю скорость, физическую мощь и потрясающую ментальную составляющую.
Жедсон — чистая восьмерка на футбольном поле. Не знаю, станет ли он потерей для «Бешикташа», — сказал бывший спортивный директор «Бешикташа».