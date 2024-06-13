Петржела об интересе «Зенита» к Жедсону и Йовичу: «Наступают на те же грабли. Сейчас для российского футбола отличный шанс воспитать своих игроков, ведь в бане клубы и сборная»

Теги Зенит Милан премьер-лига Россия серия А Италия Бешикташ высшая лига Турция Властимил Петржела Лука Йович Жедсон Фернандеш Футбол

Властимил Петржела раскритиковал трансферную политику «Зенита».

Бывший тренер сине-бело-голубых прокомментировал информацию об интересе клуба к Жедсону Фернандешу и Луке Йовичу.

«Руководство «Зенита» просто продолжает наступать на те же грабли. Да, «Зенит» становился чемпионом шесть раз подряд, но вы уверены, что этого бы не случилось, если бы в команде было меньше легионеров?

Сейчас для «Зенита» и всего российского футбола отличный шанс воспитать своих игроков, ведь в бане клубы и сборная. «Зениту» нужно делать упор на свою академию и внедрять молодых ребят в состав, а зачем тогда эта академия вообще нужна?» – сказал Петржела.

«Зенит» заплатит 17+2 млн евро за Жедсона, 4,5 млн – за Зайнутдинова. О трансферах хавбеков «Бешикташа» могут объявить на выходных (Sabah)

17 комментариев
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Российский футбол мёртв . Есть интересы олигархов и чиновников и их завышенное эго . Никому это развитие и не приснилось .
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Зачем растить своих если есть столько народного бабла?
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Ответ Samuel L. Jackson
Ну, пусть Зенит и занимается этим безумием, пока остальные нормальные клубы и будут воспринимать этот кризис как окно возможностей. Посмотрим, кто будет смеяться последним, в общем.
Окно возможностей? Сколько легионеров в основе Динамо?
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Ответ tankist232
Я считаю всем клубам так надо делать
Только все клубы не покупают игроков за 20+ млн регулярно.
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Ответ Безумный Макс
Приказ от кого?)
а то это загадка века. Питер ниществовал в футболе и был приказ о переводе Газпрома в Питер и т д вы что уже ничего не помните....сээээээр?
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Ответ Samuel L. Jackson
Ну, пусть Зенит и занимается этим безумием, пока остальные нормальные клубы и будут воспринимать этот кризис как окно возможностей. Посмотрим, кто будет смеяться последним, в общем.
нормальные это кто- в РФПЛ рулят бабки и никто не думает о светлом будущем -вы же выбрали капитализм а при нём главное прибыль
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Я считаю всем клубам так надо делать
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Товарищ Петржела! Такое впечатление, что ты не выходишь из наших сайтов спортивных новостей! )) Нечем заняться в своей Чехии?! Думаю, мы тут сами разберемся с нашими проблемами. ))
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Да РПЛ на дне уже давно
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Ответ Константин Эсперов
Российский футбол мёртв . Есть интересы олигархов и чиновников и их завышенное эго . Никому это развитие и не приснилось .
если не верить в лучшее если не барахтаться как лягушка в крынке со сметаной будет ли положительный итог.коррупция не уничтожима но это не значит что с ней не надо бороться.и общественное мнение ....то есть без подпитки из за рубежа поможет
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Ответ Безумный Макс
Газпрому главное выиграть кубок Им вообще пофиг на ваши желания и прокачку молодняка
Газпром это система система состоит из конкретных людей если им будет конкретный приказ и спрос то никуда не денется на их место много молодых и жаждущих
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Ответ Александр Васильевич
Газпром это система система состоит из конкретных людей если им будет конкретный приказ и спрос то никуда не денется на их место много молодых и жаждущих
Жаждущих отхватить свой кусок пирога всегда было выше крыши. Почему Пëтр 1 предпочитал не казнить проворовавшихся воевод а только лупил их дубинкой? Потому что знал, что новый воевода будет хапать втрое.
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