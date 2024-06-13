Петржела об интересе «Зенита» к Жедсону и Йовичу: «Наступают на те же грабли. Сейчас для российского футбола отличный шанс воспитать своих игроков, ведь в бане клубы и сборная»

Властимил Петржела раскритиковал трансферную политику «Зенита».

Бывший тренер сине-бело-голубых прокомментировал информацию об интересе клуба к и .

«Руководство «Зенита» просто продолжает наступать на те же грабли. Да, «Зенит» становился чемпионом шесть раз подряд, но вы уверены, что этого бы не случилось, если бы в команде было меньше легионеров?

Сейчас для «Зенита» и всего российского футбола отличный шанс воспитать своих игроков, ведь в бане клубы и сборная. «Зениту» нужно делать упор на свою академию и внедрять молодых ребят в состав, а зачем тогда эта академия вообще нужна?» – сказал .

«Зенит» заплатит 17+2 млн евро за Жедсона, 4,5 млн – за Зайнутдинова. О трансферах хавбеков «Бешикташа» могут объявить на выходных (Sabah)