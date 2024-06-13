«Досужие домыслы». Медведев о переходе Жедсона в «Зенит» за 17+2 млн евро
В «Зените» прокомментировали информацию о трансфере Жедсона Фернандеша.
Ранее появилась информация, что «Зенит» близок к договоренности о трансфере полузащитника «Бешикташа» за 17+2 млн евро – половина этой суммы будет отдана «Бенфике», откуда Фернандеш перешел в турецкий клуб. Сообщалось, что португальцу предложен 4-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.
«Информация о переходе Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Зенит» является досужими домыслами», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Вопрос правда всё это или нет. Бешикташ уже пригрозил журналисту судом.
С утра придумать новость, весь день фигачить мини-новости дополняя её новыми подробностями, вечером после опровержения оф.лицами клуба - идти за честно дошиком.
А завтра всё по новой :)