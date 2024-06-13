«Досужие домыслы». Медведев о переходе Жедсона в «Зенит» за 17+2 млн евро

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Александр Медведев Жедсон Фернандеш Р-Спорт Футбол

В «Зените» прокомментировали информацию о трансфере Жедсона Фернандеша.

Ранее появилась информация, что «Зенит» близок к договоренности о трансфере полузащитника «Бешикташа» за 17+2 млн евро – половина этой суммы будет отдана «Бенфике», откуда Фернандеш перешел в турецкий клуб. Сообщалось, что португальцу предложен 4-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год плюс бонусы.

«Информация о переходе Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Зенит» является досужими домыслами», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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17 комментариев
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Ответ BolxoB
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Так у нас есть результат, зачем оправдываться?
+32
-6
+26
Перейдёт за 5)) Как турецкий журналист писал. Чтобы нагреть Бенфику, так как половина суммы с продажи пойдёт им. А Зайнутдинова купят у них за 20-25)
Вопрос правда всё это или нет. Бешикташ уже пригрозил журналисту судом.
+14
-6
+8
Ответ Евгений Сидоров
Перейдёт за 5)) Как турецкий журналист писал. Чтобы нагреть Бенфику, так как половина суммы с продажи пойдёт им. А Зайнутдинова купят у них за 20-25) Вопрос правда всё это или нет. Бешикташ уже пригрозил журналисту судом.
Учитывая , что происходит в турецком футболе, странно, что журналиста ещё не избили
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
когда хотел пошутить
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Нечего, перешел так перешел :-)
+2
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Досужие замыслы
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Фантазии)
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Собственно, стандартная история "как спорт-блогеру заработать на дошик".

С утра придумать новость, весь день фигачить мини-новости дополняя её новыми подробностями, вечером после опровержения оф.лицами клуба - идти за честно дошиком.

А завтра всё по новой :)
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Ответ Spartakus1984
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