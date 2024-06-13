Принц Уильям передал сборной Англии совет своего сына перед Евро-2024: «Ешьте в два раза больше, чем обычно. Правда, теперь я представляю, как вы бегаете с набитыми животами»
Принц Уильям передал игрокам сборной Англии совет своего сына.
Наследник британского престола посетил расположение сборной Англии в преддверии старта Евро-2024 и передал футболистам совет своего шестилетнего сына Луи.
«Лучший совет, который мне передали, – это чтобы вы ели в два раза больше, чем обычно! Правда, теперь я представляю, как вы бегаете с набитыми животами.
Так что, возможно, стоит отнестись к совету моего младшего сына с долей сомнения и прислушаться к тому, что говорят физиотерапевты», – сказал принц Уэльский.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии сыграет в группе с Сербией, Данией и Словенией.
подумал Грилиш и отказался от поездки на Евро
что именно надо есть:
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стал английским бездомным?
как тебя это вообще чешет?
тебя волнует площадь английского временного жилья?
урожай картошки и морковки на собственной плантации не волнует?