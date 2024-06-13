Принц Уильям передал сборной Англии совет своего сына перед Евро-2024: «Ешьте в два раза больше, чем обычно. Правда, теперь я представляю, как вы бегаете с набитыми животами»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Политика Футбол

Принц Уильям передал игрокам сборной Англии совет своего сына.

Наследник британского престола посетил расположение сборной Англии в преддверии старта Евро-2024 и передал футболистам совет своего шестилетнего сына Луи.

«Лучший совет, который мне передали, – это чтобы вы ели в два раза больше, чем обычно! Правда, теперь я представляю, как вы бегаете с набитыми животами.

Так что, возможно, стоит отнестись к совету моего младшего сына с долей сомнения и прислушаться к тому, что говорят физиотерапевты», – сказал принц Уэльский.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии сыграет в группе с Сербией, Данией и Словенией.

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19 комментариев
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Зачем бегать с набитым животом от еды, если можно лежать на диване с набитым от пива?
подумал Грилиш и отказался от поездки на Евро
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Ее теперь хранить негде , холодильник то не взяли в итоге
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Советчики под стать тренеру
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Неужели многие на спортсе пускают верноподданнические слёзы и умиляются этому информационному шлаку? А что сказали принцы и принцессы в Дании, Голландии и Испании? Там тоже много такого же умилительного и смешного. Тьфу…
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– Мало они ещё овсяной каши ели, мало – подумал Шмейхель.
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В период с апреля 2022 г. по март 2023 года в Англии бездомными или рискующими стать таковыми оказались 298 430 домохозяйств, в том числе 104 460 семей с детьми. Таковы последние данные правительства. Согласно им, число домохозяйств, проживающих во временном жилье, составило 104 510.23 окт. 2023 г . А денежки налогоплательщиков , и не малые идут на коловскую семью тунеядцев, прелюбодеев, наркоманов, бездельников. Доколе ? 😊
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Три года назад "два грузина" им чётко показали,
что именно надо есть:
https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/SPORT-PREVIEW-BONUCCI-2.jpg?w=620
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Ва всем песда!
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Ответ Чебурашка от Гены
В заголовке потеряли слово передал. 😊
Ну вот и нашлось слово. 😊
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Ответ Чебурашка от Гены
В период с апреля 2022 г. по март 2023 года в Англии бездомными или рискующими стать таковыми оказались 298 430 домохозяйств, в том числе 104 460 семей с детьми. Таковы последние данные правительства. Согласно им, число домохозяйств, проживающих во временном жилье, составило 104 510.23 окт. 2023 г . А денежки налогоплательщиков , и не малые идут на коловскую семью тунеядцев, прелюбодеев, наркоманов, бездельников. Доколе ? 😊
ты стал великобританским подданным?
стал английским бездомным?
как тебя это вообще чешет?
тебя волнует площадь английского временного жилья?
урожай картошки и морковки на собственной плантации не волнует?
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Ответ Roman Roman
ты стал великобританским подданным? стал английским бездомным? как тебя это вообще чешет? тебя волнует площадь английского временного жилья? урожай картошки и морковки на собственной плантации не волнует?
Смайлик ты и не разглядел то . 😁 Так что, все вопросы в молоко. 😁
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