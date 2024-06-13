FA профинансировала подразделение полиции, которое будет наказывать людей, оскорбляющих игроков сборной Англии в соцсетях

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия происшествия Евро-2024 Футбольная ассоциация Англии соцсети Футбол

Английский футбол профинансировал создание спецподразделения полиции.

Футбольная ассоциация Англии (FA) профинансировала подразделение полиции, которое поможет ей привлекать к ответственности всех, кто оскорбляет игроков сборной Англии в социальных сетях.

Точная сумма финансирования будет зависеть от того, сколько дел будет возбуждено, но примерная цифра составляет 25 000 фунтов, сообщил глава FA Марк Буллингем.

«Очевидно, мы постоянно обсуждаем этот вопрос с игроками, и теперь мы поступаем по-новому. Раньше мы собирали все данные, чтобы передать их полиции для судебного преследования. Но на этот раз мы пошли дальше и фактически профинансировали подразделение британской полиции, которое затем будет осуществлять судебное преследование.

Мы платим за то, чтобы судебное преследование произошло, чтобы убедиться, что виновных привлекут к ответственности», – отметил Буллингем.

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33 комментария
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"- Вы подписывались как "Магнолия Фэн" на сайте кино-говно точка ком?
- Да.
- Вы писали: "Драть Джея и Молчаливого Боба. Драть их долго кверху жопой"?
- Да, было дело. А что?" (с)

https://www.youtube.com/watch?v=Ah5ZVmcuJx4
+26
-1
+25
Т.е. коммерческая организация проплатила полиции чтобы те по их указанию наказывали людей… это ж чистая коррупция :))
+11
0
+11
Свобода слова.
+16
-7
+9
Обалдеть
А с этим
> Точная сумма финансирования будет зависеть от того, сколько дел будет возбуждено

Еще и притягивать начнут
+7
0
+7
Ответ denbodrov
"- Вы подписывались как "Магнолия Фэн" на сайте кино-говно точка ком? - Да. - Вы писали: "Драть Джея и Молчаливого Боба. Драть их долго кверху жопой"? - Да, было дело. А что?" (с) https://www.youtube.com/watch?v=Ah5ZVmcuJx4
Лайк за великую классику! Шмалим дурь курим шмаль! Дуем коку пиво пьём!
+8
-1
+7
Ответ Voodooosh
Свобода слова не подразумевает вседозволенность, но челам с двузначным айкью не ведано это
Забей, тут медицина бессильна, лучше как стадо повторять «это другое», чем немного подумать
+5
-2
+3
От этого один шаг до создания частных отделов полиции, которые будут ловить тех, на кого спонсор укажет пальцем.
+2
0
+2
Ответ Старая школа
Свобода слова.
Свобода слова не подразумевает вседозволенность, но челам с двузначным айкью не ведано это
+6
-4
+2
А если условный Фрэнки напишет, что делал непристойные вещи с матерью беллингема, это будет считаться оскорблением чести игрока или чести его матери? Трактовать оскорбление можно по-разному, а трактовки устанавливает тот, кто платит. В этой системе больше дыр, чем в законопроектах Узбекистана
+1
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+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Исправительные колонии? Полярная сова?
Хуже
+1
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+1
ага , значит если я в условном фейсбуке , напишу расистские шуточки про темнокожих игроков сборной Англии , британская полиция приедет в Московскую область и арестует меня ??? крайне любопытно )))
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+1
Ответ Adamdfdgds
Конечно, свобода слова подразумевает права тех, кто эту самую свободу устанавливает и регулирует))
Не знал, что футболисты устанавливают свободу слова🤡
+1
0
+1
Юзеров спортса надо посадить в тюрьму тогда?
+2
-1
+1
Ответ denbodrov
"- Вы подписывались как "Магнолия Фэн" на сайте кино-говно точка ком? - Да. - Вы писали: "Драть Джея и Молчаливого Боба. Драть их долго кверху жопой"? - Да, было дело. А что?" (с) https://www.youtube.com/watch?v=Ah5ZVmcuJx4
How many people want to kick some ass?
+1
0
+1
Ответ denbodrov
"- Вы подписывались как "Магнолия Фэн" на сайте кино-говно точка ком? - Да. - Вы писали: "Драть Джея и Молчаливого Боба. Драть их долго кверху жопой"? - Да, было дело. А что?" (с) https://www.youtube.com/watch?v=Ah5ZVmcuJx4
Шедевр ))
+1
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+1
Ответ Николай Бойко
Хуже
Смертная казнь значит
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Ответ qiqe
прямо гари потер 1984 по фарингейту
Время неучей, хочешь сказать?)
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Ответ Николай Бойко
Страшно представить, что должны сделать с ригоберкой
Исправительные колонии? Полярная сова?
0
0
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Юзеров спортса надо посадить в тюрьму тогда?
Страшно представить, что должны сделать с ригоберкой
+1
-1
0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Юзеров спортса надо посадить в тюрьму тогда?
Тебя в первую очередь
0
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Ответ Алексей Родин
ага , значит если я в условном фейсбуке , напишу расистские шуточки про темнокожих игроков сборной Англии , британская полиция приедет в Московскую область и арестует меня ??? крайне любопытно )))
Специально так сделай, чтобы увидеть в подмосковье аглицких копов и сфоткаться с ними!)
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Ухх, эта сраная Англия!
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Нарушения (уголовные ли, административные) и соответствующие наказания за них прописаны в законе.
Полиция - один из государственных органов, который призван следить за соблюдением закона. Причем они должны делать это беспристрастно и честно, не отдавая привилегии каким-либо гражданам. Пред законом все должны быть равны.

И что мы видим? Группа состоятельных людей (футболисты сборной Англии) платит (!) полиции (то есть дает взятку), чтобы она выделила их интересы из общей массы и занималась их вопросом в первую очередь, определив для этого некий «отряд сотрудников». То есть заплатили за то, чтобы полиция отстаивала именно их интересы

Ну, это же коррупция! И никто этого не стесняется.
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Странно, что эти люди возмущаются "шариатскими патрулями" на улицах Ландана. Или это новая фишка срангличан, на каждый случай заводить новую полицию.
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Жаль на спортсе такого нет
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25000 фунтов — выглядит как зарплата 1 человека аж на 4 месяца. Недолго они защищать собирались.
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Свобода слова и демократия в Европе. Нет, на самом деле круто, когда люди будут отвечать за слова. Это даже круто. Респект.
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Свобода слова по-европейски
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