FA профинансировала подразделение полиции, которое будет наказывать людей, оскорбляющих игроков сборной Англии в соцсетях

Английский футбол профинансировал создание спецподразделения полиции.

ассоциация Англии (FA) профинансировала подразделение полиции, которое поможет ей привлекать к ответственности всех, кто оскорбляет игроков сборной Англии в социальных сетях.

Точная сумма финансирования будет зависеть от того, сколько дел будет возбуждено, но примерная цифра составляет 25 000 фунтов, сообщил глава FA Марк Буллингем.

«Очевидно, мы постоянно обсуждаем этот вопрос с игроками, и теперь мы поступаем по-новому. Раньше мы собирали все данные, чтобы передать их полиции для судебного преследования. Но на этот раз мы пошли дальше и фактически профинансировали подразделение британской полиции, которое затем будет осуществлять судебное преследование.

Мы платим за то, чтобы судебное преследование произошло, чтобы убедиться, что виновных привлекут к ответственности», – отметил Буллингем.