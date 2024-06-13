FA профинансировала подразделение полиции, которое будет наказывать людей, оскорбляющих игроков сборной Англии в соцсетях
Английский футбол профинансировал создание спецподразделения полиции.
Футбольная ассоциация Англии (FA) профинансировала подразделение полиции, которое поможет ей привлекать к ответственности всех, кто оскорбляет игроков сборной Англии в социальных сетях.
Точная сумма финансирования будет зависеть от того, сколько дел будет возбуждено, но примерная цифра составляет 25 000 фунтов, сообщил глава FA Марк Буллингем.
«Очевидно, мы постоянно обсуждаем этот вопрос с игроками, и теперь мы поступаем по-новому. Раньше мы собирали все данные, чтобы передать их полиции для судебного преследования. Но на этот раз мы пошли дальше и фактически профинансировали подразделение британской полиции, которое затем будет осуществлять судебное преследование.
Мы платим за то, чтобы судебное преследование произошло, чтобы убедиться, что виновных привлекут к ответственности», – отметил Буллингем.
- Да.
- Вы писали: "Драть Джея и Молчаливого Боба. Драть их долго кверху жопой"?
- Да, было дело. А что?" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=Ah5ZVmcuJx4
А с этим
> Точная сумма финансирования будет зависеть от того, сколько дел будет возбуждено
Еще и притягивать начнут
Полиция - один из государственных органов, который призван следить за соблюдением закона. Причем они должны делать это беспристрастно и честно, не отдавая привилегии каким-либо гражданам. Пред законом все должны быть равны.
И что мы видим? Группа состоятельных людей (футболисты сборной Англии) платит (!) полиции (то есть дает взятку), чтобы она выделила их интересы из общей массы и занималась их вопросом в первую очередь, определив для этого некий «отряд сотрудников». То есть заплатили за то, чтобы полиция отстаивала именно их интересы
Ну, это же коррупция! И никто этого не стесняется.