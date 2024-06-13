Стоунз поправился и тренировался со сборной Англии. Защитник провел среду в изоляции из-за болезни

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Джон Стоунз Здоровье Футбол

Джон Стоунз выздоровел и вернулся к тренировкам сборной Англии.

Вчера стало известно, что защитник пропустил тренировку команды из-за болезни. Среду он провел изолированно в своем гостиничном номере, пытаясь предотвратить распространение болезни на своих товарищей по команде.

Первый матч на Евро-2024 Англия сыграет против Сербии 16 июня.

В рамках матчей группы С англичанам также предстоит встретиться с Данией 20 июня и Словенией 25 июня.

Стоунз пропустил тренировку сборной Англии из-за болезни. Защитник не травмирован

1 комментарий
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Слава Богу, единственный качественный защитник в сборной.
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