Стоунз поправился и тренировался со сборной Англии. Защитник провел среду в изоляции из-за болезни
Джон Стоунз выздоровел и вернулся к тренировкам сборной Англии.
Вчера стало известно, что защитник пропустил тренировку команды из-за болезни. Среду он провел изолированно в своем гостиничном номере, пытаясь предотвратить распространение болезни на своих товарищей по команде.
Первый матч на Евро-2024 Англия сыграет против Сербии 16 июня.
В рамках матчей группы С англичанам также предстоит встретиться с Данией 20 июня и Словенией 25 июня.
Стоунз пропустил тренировку сборной Англии из-за болезни. Защитник не травмирован