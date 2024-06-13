Дембеле о французской политике: «Тревожный звоночек прозвучал, каждый второй француз не голосовал. На парламентских выборах проголосовать нужно всем»
Усман Дембеле высказался о ситуации во французской политике.
На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.
«Я не хочу занимать определенную позицию. Тревожный звоночек прозвучал. Я видел, что каждый второй француз не голосовал. Я думаю, нам нужно мобилизоваться и проголосовать всем.
Приближаются парламентские выборы, FFF примет меры, чтобы мы могли голосовать дистанционно», – сказал вингер «ПСЖ» и сборной Франции.