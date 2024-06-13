Дембеле о французской политике: «Тревожный звоночек прозвучал, каждый второй француз не голосовал. На парламентских выборах проголосовать нужно всем»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Политика Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле высказался о ситуации во французской политике.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

«Я не хочу занимать определенную позицию. Тревожный звоночек прозвучал. Я видел, что каждый второй француз не голосовал. Я думаю, нам нужно мобилизоваться и проголосовать всем.

Приближаются парламентские выборы, FFF примет меры, чтобы мы могли голосовать дистанционно», – сказал вингер «ПСЖ» и сборной Франции. 

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8 комментариев
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Опа... как народ сказал против нынешней власти голосами так сразу " это не считается", не те голосовали, остальных кому нужно не предупредили о дне голосовании))) классика по европейски.
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Начал пропаганду за друга Макрона.
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Левачьё затряслось.
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А я изначально подумал, что он говорит про военные действия французских солдат на территории бывших колоний.
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Не хотят они нового Наполеона, хотят бабу. Ну, это чёрному черту не понять. Сейчас
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А что, этот каждый второй француз, сделал для Кубка Африки?
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