Дембеле о французской политике: «Тревожный звоночек прозвучал, каждый второй француз не голосовал. На парламентских выборах проголосовать нужно всем»

Усман Дембеле высказался о ситуации во французской политике.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы.

«Я не хочу занимать определенную позицию. Тревожный звоночек прозвучал. Я видел, что каждый второй француз не голосовал. Я думаю, нам нужно мобилизоваться и проголосовать всем.

Приближаются парламентские выборы, FFF примет меры, чтобы мы могли голосовать дистанционно», – сказал вингер « » и сборной Франции.