Мбаппе сообщил Макрону, что «Реал» объявит о его переходе сегодня вечером. Президент Франции посетил расположение сборной

Теги ПСЖ Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Амели Удеа-Кастера Футбол

Килиан Мбаппе подтвердил переход в «Реал» в разговоре с президентом Франции.

Как передает RMC Sport, сегодня Эммануэль Макрон и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера встретились с игроками сборной и главным тренером Дидье Дешамом. Президент Франции спросил у Мбаппе о возможном переходе в «Реал».

– Когда об этом объявят?

– Сегодня вечером, – ответил нападающий.

Ранее стало известно, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» сроком на 5 лет и будет официально представлен в качестве игрока маридцев после Евро-2024.

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33 комментария
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Ответ sashka.loker
Макрон слил в СМИ?))
кто же еще)) Он даже переговоры с президентами других стран сливает, что уж говорить о футболисте, от которого он без ума)
+47
-2
+45
Макрон слил в СМИ?))
+36
-2
+34
А французы сами как себя чувствуют, когда у них президент вместо того чтобы своими обязанностями заниматься, гоняется за Мбаппе как обезумевшая фанатка? Это странно выглядит. Представьте королеву Великобритании, которая расспрашивает Кейна о трансфере в Баварию
+21
-4
+17
Скоро Макрон его усыновит 😄
+12
0
+12
Смолов сообщил Путину, что Динамо объявит о его уходе из клуба
+8
0
+8
Макрон как девушка Мбаппе, первый узнает новости)
+11
-4
+7
Подождите.. Ещё есть мама.. А-ха-ха-ха.. 🤣
+5
0
+5
У него вообще работа есть?
+5
-1
+4
Ответ Chinese mafia
Макрониха?
Значит две "мамы".. 🤣
+3
0
+3
Ответ Вальдано
Подождите.. Ещё есть мама.. А-ха-ха-ха.. 🤣
Макрониха?
+3
0
+3
Что происходит между Мбаппе и Макроном?
Мбаппе нашёл персонального агента с продвинутыми связями?
+2
0
+2
Ответ S-V-D
А при чем тут королева и призидент?
всё правильно, прИзидент здесь ни при чём
+2
0
+2
Ответ marcusdi
встреча с национальной сборной перед крупным турниром чем не работа?
Так конкретно по встрече вопросов то и нет. Встречи такие проводят все президенты, это обычная формальность, но поведение Макрона рядом с Мбаппе выглядит действительно забавно)
+4
-2
+2
Ответ QWertY
Осталось ему стать трансом и тогда точно не будет сомнений)
думаю, в его семье одного транса достаточно))
+2
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+2
Винисиус познает дзен регулярного возвращения в оборону, Родриго дзен скамейки.
+1
0
+1
Неожиданно.
+1
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+1
Ответ Domian
Макрон как девушка Мбаппе, первый узнает новости)
Осталось ему стать трансом и тогда точно не будет сомнений)
+4
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Подскажите я что то упустил. Тренер сборной сейчас Дешам или Анри?
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До сих пор не понимаю к чему он в Реале. Лучше бы Кейна взяли.
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Это вам Макрон сказал?
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Я бы не был в этом уверен. У Макрона еще полно времени, чтобы ублажить Килиана и оставить в ПСЖ.
+2
-2
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Ответ brace
Что происходит между Мбаппе и Макроном? Мбаппе нашёл персонального агента с продвинутыми связями?
Макрон втюрился в Мбаппе.
0
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