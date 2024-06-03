Мбаппе сообщил Макрону, что «Реал» объявит о его переходе сегодня вечером. Президент Франции посетил расположение сборной

Килиан Мбаппе подтвердил переход в «Реал» в разговоре с президентом Франции.

Как передает RMC Sport, сегодня Эммануэль Макрон и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера встретились с игроками сборной и главным тренером . Президент Франции спросил у Мбаппе о возможном переходе в « ».

– Когда об этом объявят?

– Сегодня вечером, – ответил нападающий.

Ранее стало известно, что подписал контракт с «Реалом» сроком на 5 лет и будет официально представлен в качестве игрока маридцев после Евро-2024.