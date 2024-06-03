Мбаппе сообщил Макрону, что «Реал» объявит о его переходе сегодня вечером. Президент Франции посетил расположение сборной
Килиан Мбаппе подтвердил переход в «Реал» в разговоре с президентом Франции.
Как передает RMC Sport, сегодня Эммануэль Макрон и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера встретились с игроками сборной и главным тренером Дидье Дешамом. Президент Франции спросил у Мбаппе о возможном переходе в «Реал».
– Когда об этом объявят?
– Сегодня вечером, – ответил нападающий.
Ранее стало известно, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» сроком на 5 лет и будет официально представлен в качестве игрока маридцев после Евро-2024.
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