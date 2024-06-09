Тренер Бразилии о сравнениях Эндрика с Пеле: «Ему надо быть собой. Мы должны быть спокойны, терпеливы и очень осторожны»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Пеле Доривал Жуниор товарищеские матчи (сборные) Эндрик Футбол

Тренер сборной Бразилии высказался о сравнениях Эндрика с Пеле.

17-летний нападающий, который в июле присоединится к «Реалу», стал автором победного гола сборной Бразилии на 96-й минуте в товарищеском матче с Мексикой (3:2). Он повторил достижение Пеле, забив за бразильцев в 3 матчах подряд до 18-летия.

«Голы – это важный фактор, они придают игроку уверенность. Но мы должны быть спокойны и терпеливы, не сравнивая Эндрика с другими футболистами. Он должен заявить о себе, быть собой, что он и делает, сохраняя спокойствие.

Давайте будем очень осторожны с этим мальчиком. Многое происходит в его жизни за такое короткое время, но он сохраняет свою суть.

Я видел его старт в «Палмейрасе». Он привлекает внимание», – сказал Доривал Жуниор.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Такие сравнения никогда не идут на пользу молодым игрокам. Сколько уже новых Пеле, Роналду, Месси и почти все они не оправдали абсолютно никаких надежд.
+1
0
+1
Эндрик усадит алчную черепаху на банку и получит ЗМ, та не сможет пережить такой удар по самолюбию и уедет на пике карьеры в Кемерово служить священником, как Саня Сапогов.
0
0
0
Полностью согласен, не стоит делать сравнения, а то ожидания у людей будут гораздо выше. Помню как Бояна Кркича возвышали к уровню Месси, итог все знают...
0
0
0
Ответ Милдронат Бромантанов
Эндрик усадит алчную черепаху на банку и получит ЗМ, та не сможет пережить такой удар по самолюбию и уедет на пике карьеры в Кемерово служить священником, как Саня Сапогов.
Скорее Родриго уедет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий