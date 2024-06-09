Тренер Бразилии о сравнениях Эндрика с Пеле: «Ему надо быть собой. Мы должны быть спокойны, терпеливы и очень осторожны»
Тренер сборной Бразилии высказался о сравнениях Эндрика с Пеле.
17-летний нападающий, который в июле присоединится к «Реалу», стал автором победного гола сборной Бразилии на 96-й минуте в товарищеском матче с Мексикой (3:2). Он повторил достижение Пеле, забив за бразильцев в 3 матчах подряд до 18-летия.
«Голы – это важный фактор, они придают игроку уверенность. Но мы должны быть спокойны и терпеливы, не сравнивая Эндрика с другими футболистами. Он должен заявить о себе, быть собой, что он и делает, сохраняя спокойствие.
Давайте будем очень осторожны с этим мальчиком. Многое происходит в его жизни за такое короткое время, но он сохраняет свою суть.
Я видел его старт в «Палмейрасе». Он привлекает внимание», – сказал Доривал Жуниор.