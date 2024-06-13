Отец Зайнутдинова о возможном трансфере в «Зенит»: «Мне ничего не известно. Бахтиер мечтал играть в Европе – в Россию вернуться всегда успеет»
Отец Бахтиера Зайнутдинова прокомментировал возможный трансфер хавбека в «Зенит».
Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к трансферу полузащитника «Бешикташа», ранее выступавшего за ЦСКА, за 4,5 млн евро.
«У него контракт с «Бешикташем» до 2027 года. Он мне ничего не говорил о возвращении в российский чемпионат.
Он мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться. Мне неизвестно о его возможном возвращении», – сказал Батыржан Зайнутдинов.