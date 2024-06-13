Отец Зайнутдинова о возможном трансфере в «Зенит»: «Мне ничего не известно. Бахтиер мечтал играть в Европе – в Россию вернуться всегда успеет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Бахтиер Зайнутдинов Чемпионат.com Футбол

Отец Бахтиера Зайнутдинова прокомментировал возможный трансфер хавбека в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к трансферу полузащитника «Бешикташа», ранее выступавшего за ЦСКА, за 4,5 млн евро.

«У него контракт с «Бешикташем» до 2027 года. Он мне ничего не говорил о возвращении в российский чемпионат.

Он мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться. Мне неизвестно о его возможном возвращении», – сказал Батыржан Зайнутдинов.

4 комментария
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Слышали звон и не знали где он, все правильно и чётко сказал
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Неужели отец в период активных трансферных обсуждений будет что-либо инсайдить. По этой новости абсолютно не стоит делать выводы
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