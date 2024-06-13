Кубок Африки-2025 могут перенести на декабрь из-за нового клубного ЧМ. Проводить турнир раз в 4 года не планируется (The Guardian)

Теги ФИФА Кубок Африки чемпионат мира среди клубов Конфедерация африканского футбола календарь Футбол

Кубок Африки могут провести зимой из-за клубного чемпионата мира.

Следующий розыгрыш Кубка Африки в Марокко должен был состояться в июне и июле 2025 года. Напомним, с 15 июня по 15 июля следующего года должен пройти обновленный клубный ЧМ ФИФА с участием 32 команд.

Как сообщает The Guardian, из-за клубного чемпионата мира Кубок Африки может быть перенесен на декабрь и завершится в середине января – на этих датах настаивают ключевые фигуры в организационном комитете турнира. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель.

Ранее Конфедерация африканского футбола опровергла информацию о планах перенести Кубок Африки в январе 2026 года и в дальнейшем проводить турнир раз в 4 года.

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2 комментария
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С этими кубками Африки/Азии давно пора разобраться. Выделить фиксировпнное окно, когда чемпионаты будут останавливаться. И запретить проводить чаще, чем раз в 4 года. Когда куча игроков уезжает из клубов посреди сезона это не дело.
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ФИФА продолжает искать пути, как постричь бабло даже на уровне турниров континентов. Давно пора их клубам поставить на место эти коррумпированные, лицемерные и крайне неэффективные в управленческом плане организации в лице ФИФА и УЕФА.
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