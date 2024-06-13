Кубок Африки-2025 могут перенести на декабрь из-за нового клубного ЧМ. Проводить турнир раз в 4 года не планируется (The Guardian)

Кубок Африки могут провести зимой из-за клубного чемпионата мира.

Следующий розыгрыш Кубка Африки в Марокко должен был состояться в июне и июле 2025 года. Напомним, с 15 июня по 15 июля следующего года должен пройти обновленный клубный ЧМ ФИФА с участием 32 команд.

Как сообщает The Guardian, из-за клубного чемпионата мира Кубок Африки может быть перенесен на декабрь и завершится в середине января – на этих датах настаивают ключевые фигуры в организационном комитете турнира. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель.

Ранее Конфедерация африканского футбола опровергла информацию о планах перенести в январе 2026 года и в дальнейшем проводить турнир раз в 4 года.