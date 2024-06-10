Вместо «Реала» ФИФА может пригласить на клубный ЧМ «Барсу», «Ливерпуль» или «Аякс» (Relevo)
«Ливерпуль», «Барса» или «Аякс» могут заменить «Реал» на клубном чемпионате мира.
Раннее главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что «Реал» откажется от участия в клубном ЧМ-2025.
В 2025 году турнир пройдет в обновленном формате – в нем примут участие 32 команды. Матчи турнира пройдут в США с 15 июня по 13 июля.
Новый формат вызывает опасения клубов и национальных лиг из-за перегруженного календаря и отсутствия коммерческой выгоды.
В случае отказа «Реала» от участия в чемпионате, его место по имеющимся показателям должен занять «Ливерпуль». Однако, учитывая наличие двух других английских клубов, ФИФА может передать привилегию следующей испанской команде, которой станет «Барселона».
Если же ФИФА решит отдать предпочтение стране, ранее не принимавшей участие в соревновании, основным претендентом может стать нидерландский «Аякс».
Анчелотти о новом клубном ЧМ: «Реал» откажется, как и другие команды, игроки не будут в этом участвовать. Один матч «Мадрида» приносит 20 млн евро, а ФИФА хочет заплатить нам столько за весь турнир»
всяко лучше, чем на сборах кроссы бегать.
Бабки, бабки, с... бабки! (с)
Но не поедет.
А жаль, что Реал не отказался. Бабло это зло. Пусть потом не ноют про много матчей
Иначе потом будет затруднительно ныть про "много матчей, игроки устали, много травм". Сами будут виноваты.
А турнир среди вторых-третьих составов - кому это надо?