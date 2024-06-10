Вместо «Реала» ФИФА может пригласить на клубный ЧМ «Барсу», «Ливерпуль» или «Аякс» (Relevo)

«Ливерпуль», «Барса» или «Аякс» могут заменить «Реал» на клубном чемпионате мира.

Раннее главный тренер мадридцев заявил, что «Реал» откажется от участия в клубном ЧМ-2025.

В 2025 году турнир пройдет в обновленном формате – в нем примут участие 32 команды. Матчи турнира пройдут в США с 15 июня по 13 июля.

Новый формат вызывает опасения клубов и национальных лиг из-за перегруженного календаря и отсутствия коммерческой выгоды.

В случае отказа « » от участия в чемпионате, его место по имеющимся показателям должен занять « ». Однако, учитывая наличие двух других английских клубов, ФИФА может передать привилегию следующей испанской команде, которой станет « ».

Если же ФИФА решит отдать предпочтение стране, ранее не принимавшей участие в соревновании, основным претендентом может стать нидерландский « ».

Анчелотти о новом клубном ЧМ: «Реал» откажется, как и другие команды, игроки не будут в этом участвовать. Один матч «Мадрида» приносит 20 млн евро, а ФИФА хочет заплатить нам столько за весь турнир»