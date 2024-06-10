Вместо «Реала» ФИФА может пригласить на клубный ЧМ «Барсу», «Ливерпуль» или «Аякс» (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига ФИФА чемпионат мира среди клубов календарь деньги Футбол

«Ливерпуль», «Барса» или «Аякс» могут заменить «Реал» на клубном чемпионате мира.

Раннее главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что «Реал» откажется от участия в клубном ЧМ-2025.

В 2025 году турнир пройдет в обновленном формате – в нем примут участие 32 команды. Матчи турнира пройдут в США с 15 июня по 13 июля.

Новый формат вызывает опасения клубов и национальных лиг из-за перегруженного календаря и отсутствия коммерческой выгоды.

В случае отказа «Реала» от участия в чемпионате, его место по имеющимся показателям должен занять «Ливерпуль». Однако, учитывая наличие двух других английских клубов, ФИФА может передать привилегию следующей испанской команде, которой станет «Барселона».

Если же ФИФА решит отдать предпочтение стране, ранее не принимавшей участие в соревновании, основным претендентом может стать нидерландский «Аякс».

Анчелотти о новом клубном ЧМ: «Реал» откажется, как и другие команды, игроки не будут в этом участвовать. Один матч «Мадрида» приносит 20 млн евро, а ФИФА хочет заплатить нам столько за весь турнир»

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37 комментариев
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Зачем ФИФА делает вторую ЛЧ, только летом? Какой в этом толк? Прежний формат в 2 возможных матча был отличным. Что-то типо межконтинентального Суперкубка. Не понятно зачем все усложнять. Надеюсь, что все остальные клубы будут бойкотировать
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Интересно, Реал включит заднюю если никто больше кроме них в итоге не откажется от турнира? Пожертвуют баблом ради здоровья игроков? Сдается мне, что нет)
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Ответ ML26
Зачем ФИФА делает вторую ЛЧ, только летом? Какой в этом толк? Прежний формат в 2 возможных матча был отличным. Что-то типо межконтинентального Суперкубка. Не понятно зачем все усложнять. Надеюсь, что все остальные клубы будут бойкотировать
Не будут, это Реал каждый год выигрывает трофеи и радует болельщиков. А что делать условному Арсеналу, который уже 20 лет ничего не выигрывал, но сейчас нельзя сказать, что это не топ-клуб. Им нужен трофей, они поедут. Реал сыт по горло трофеями - дадут игрокам отдых.
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Лапорта твой выход, бабки нужны, как никогда
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много матчей - хорошо. будет возможность дать отличную соревновательную практику лавочникам и молодежи.
всяко лучше, чем на сборах кроссы бегать.
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Ответ ML26
Зачем ФИФА делает вторую ЛЧ, только летом? Какой в этом толк? Прежний формат в 2 возможных матча был отличным. Что-то типо межконтинентального Суперкубка. Не понятно зачем все усложнять. Надеюсь, что все остальные клубы будут бойкотировать
>Зачем ФИФА делает вторую ЛЧ, только летом?
Бабки, бабки, с... бабки! (с)
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Ответ samatzakirzyanov
Не будут, это Реал каждый год выигрывает трофеи и радует болельщиков. А что делать условному Арсеналу, который уже 20 лет ничего не выигрывал, но сейчас нельзя сказать, что это не топ-клуб. Им нужен трофей, они поедут. Реал сыт по горло трофеями - дадут игрокам отдых.
Реал, кстати, объявил что будут играть, а пресса не верно истолковала мысль. Арсенал на турнир не попал, но я понял, что ты просто условно говорил) Думаю клубы будут просто делать там жесткую ротацию с молодежью и прочим. Что-то типо предсезонки, только сразу после сезона))
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Ответ ML26
Зачем ФИФА делает вторую ЛЧ, только летом? Какой в этом толк? Прежний формат в 2 возможных матча был отличным. Что-то типо межконтинентального Суперкубка. Не понятно зачем все усложнять. Надеюсь, что все остальные клубы будут бойкотировать
ФИФА это делает за тем же, зачем ЧМ расширяют до 48 команд: ради денег и только.
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Если в Реале опасаются перегрузки игроков и не видят коммерческую выгоду, и если возможно отказаться от этого турнира, то зачем Барса должна учавствовать в нём? Если у кого-то есть обоснованный ответ, напишите пж
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Реал красавчики, ждем отказов от остальных либо резервных составов
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Ответ ML26
Зачем ФИФА делает вторую ЛЧ, только летом? Какой в этом толк? Прежний формат в 2 возможных матча был отличным. Что-то типо межконтинентального Суперкубка. Не понятно зачем все усложнять. Надеюсь, что все остальные клубы будут бойкотировать
Деньги. Такая же причина по чему ЛЧ поменяют в новом году - больше матчей, больше бабла
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Ответ ML26
Зачем ФИФА делает вторую ЛЧ, только летом? Какой в этом толк? Прежний формат в 2 возможных матча был отличным. Что-то типо межконтинентального Суперкубка. Не понятно зачем все усложнять. Надеюсь, что все остальные клубы будут бойкотировать
Все очень просто: ФИФА нужно больше денег
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Ответ Alex1104
Надеюсь, что все здравомыслящие клубы откажутся. Иначе потом будет затруднительно ныть про "много матчей, игроки устали, много травм". Сами будут виноваты. А турнир среди вторых-третьих составов - кому это надо?
это что, по твоему, ярмарка рукодельников Урала? хочу поеду, хочу нет? Это не так работает
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Ответ Jan Paskel
это что, по твоему, ярмарка рукодельников Урала? хочу поеду, хочу нет? Это не так работает
А по твоему Реал не в курсе того, что ты думаешь об этом турнире?
Но не поедет.
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Ответ Alex1104
А по твоему Реал не в курсе того, что ты думаешь об этом турнире? Но не поедет.
при чём тут я. Ты меня тут не путай, демагог. Реал будет делать то, что надо, что сказали хозяева футбола, на данный момент хозяева - это ФИФА. Вот если Реал создаст свою суперлигу, отделится от структуры ФИФА/УЕФА, тогда и сможет играть, где захочет. Чёт вы тут слишком уверовали в своё могущество и важность
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Ответ al
зенит пусть поедет
Как раз и докажут, что взяли бы ЛЧ на изи
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Ответ al
зенит пусть поедет
Газпром не пустит 🫤🫤🫤
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Ответ Dula
Как раз и докажут, что взяли бы ЛЧ на изи
И профукают с большим позором.
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а Барса не попадала на клубный ЧМ?
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Как фанат Ливерпуля надеюсь,что моя команда тоже откажется....Идиотизм полный...Итак расширили ЛЧ,а тут еще матчи добавляются.Это как сказка про Золотую Антилопу.
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Ajax каким боком? За старые заслуги?
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вовремя))
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Да отбой тревоге. Реал будет играть, Инфантино может подтирать зад.
А жаль, что Реал не отказался. Бабло это зло. Пусть потом не ноют про много матчей
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Интересно, Пеп тоже будет возникать, что этот турнир лишний, матчей и так слишком много, а потом, как обычно, проведет весь турнир без ротации и с 1 заменой на 90 минуте?
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Реал уже всё опровергнул: будут они участвовать
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Надеюсь, что все здравомыслящие клубы откажутся.
Иначе потом будет затруднительно ныть про "много матчей, игроки устали, много травм". Сами будут виноваты.
А турнир среди вторых-третьих составов - кому это надо?
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Мадрид уже официально заявил, что примет участие в турнире и также Карло Анчелотти написал в твиттере, что его слова не правильно интерпретировали.
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