FIFPro подала в суд на ФИФА из-за расширения клубного ЧМ и односторонних решений по футбольному календарю
На ФИФА подали в суд из-за расширения клубного чемпионата мира.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и ее члены подали иск к Международной федерации футбола. Истцы оспаривают законность решений ФИФА об одностороннем определении календаря международных матчей, в частности, решения о создании клубного чемпионата мира 2025 года.
FIFPro вместе с Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA) и Национальным союзом профессиональных футболистов Франции обратились в Коммерческий суд Брюсселя и попросили передать дело в Европейский суд.
«Игроки и их профсоюзы постоянно подчеркивают, что текущий футбольный календарь перегружен. Однако ФИФА не смогла конструктивно взаимодействовать или вести переговоры и в одностороннем порядке продолжила программу расширения соревнований, несмотря на противодействие профсоюзов игроков», – отмечается в заявлении FIFPro.
Клубный ЧМ был расширен до 32 команд и продлится 29 дней. Обновленный турнир предполагает участие 12 европейских команд, шести клубов КОНМЕБОЛ и четырех команд КОНКАКАФ. В 2025-м он пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
Поэтому Ваши претензии неуместны.
Откуда инфа? Спортс по тегу фифпро ни одной такой статьи не выдал.
1) Вылетит ли ЮА в полуфинале?
2) Кто, кроме Европы и ЮА, возьмет медаль?
Такое себе