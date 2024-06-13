FIFPro подала в суд на ФИФА из-за расширения клубного ЧМ и односторонних решений по футбольному календарю

На ФИФА подали в суд из-за расширения клубного чемпионата мира.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и ее члены подали иск к Международной федерации футбола. Истцы оспаривают законность решений ФИФА об одностороннем определении календаря международных матчей, в частности, решения о создании клубного чемпионата мира 2025 года.

FIFPro вместе с Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA) и Национальным союзом профессиональных футболистов Франции обратились в Коммерческий суд Брюсселя и попросили передать дело в Европейский суд.

«Игроки и их профсоюзы постоянно подчеркивают, что текущий футбольный календарь перегружен. Однако ФИФА не смогла конструктивно взаимодействовать или вести переговоры и в одностороннем порядке продолжила программу расширения соревнований, несмотря на противодействие профсоюзов игроков», – отмечается в заявлении .

был расширен до 32 команд и продлится 29 дней. Обновленный турнир предполагает участие 12 европейских команд, шести клубов КОНМЕБОЛ и четырех команд . В 2025-м он пройдет в США с 15 июня по 13 июля.