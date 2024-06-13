FIFPro подала в суд на ФИФА из-за расширения клубного ЧМ и односторонних решений по футбольному календарю

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На ФИФА подали в суд из-за расширения клубного чемпионата мира.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и ее члены подали иск к Международной федерации футбола. Истцы оспаривают законность решений ФИФА об одностороннем определении календаря международных матчей, в частности, решения о создании клубного чемпионата мира 2025 года.

FIFPro вместе с Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA) и Национальным союзом профессиональных футболистов Франции обратились в Коммерческий суд Брюсселя и попросили передать дело в Европейский суд.

«Игроки и их профсоюзы постоянно подчеркивают, что текущий футбольный календарь перегружен. Однако ФИФА не смогла конструктивно взаимодействовать или вести переговоры и в одностороннем порядке продолжила программу расширения соревнований, несмотря на противодействие профсоюзов игроков», – отмечается в заявлении FIFPro.

Клубный ЧМ был расширен до 32 команд и продлится 29 дней. Обновленный турнир предполагает участие 12 европейских команд, шести клубов КОНМЕБОЛ и четырех команд КОНКАКАФ. В 2025-м он пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

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16 комментариев
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И думают что выиграют от у Фифа
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Ответ Омичёв
К чему вообще нужен этот ЧМ среди клубов, чем старый формат не устраивает?
Так ФИФА видит, что топ клубы летом катаются на коммерческие турниры. По сути они сделали то же самое, но с реальным трофеем
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+4
Летом, после сезона ни болельщикам, ни футболистам уже ничего не нужно. Раз в два года чм или че хватает.
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Ответ Е.Р.
согласен, пусть не алчные футболисты побольше и подольше валяются на песочке за свои десятки миллионов баксов от алчных клубов. а то перетрудились, бедненькие. жалко их.
В НХЛ, например, игроки уходят в локаут и вообще не играют, если считают, что не получили того, чего заслуживают. Футболисты себя сами окупают, как и вся футбольная индустрия, им никто, как в России, деньги от государств не платит, они всё зарабатывают сами. А ФИФА зарабатывает своё бабло на этих самых футболистах, в воспитание и подготовку которых она вложила 0,0.

Поэтому Ваши претензии неуместны.
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Ответ Ale88io
Забавно. Когда инфантино продавливал идею расширенного клубного ЧМ, ФИФПро сначала была против, а потом, после встречи с ФИФА (где им пообещали хорошие бабки), вдруг стала ЗА. И вдруг не стало беспокойства, что футболисты по 70 матчей в сезоне будут играть. С чего вдруг в суд подали? Мало дали?))
> а потом, после встречи с ФИФА (где им пообещали хорошие бабки), вдруг стала ЗА
Откуда инфа? Спортс по тегу фифпро ни одной такой статьи не выдал.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
А УЕФА с их мусорной Лигой Наций их не смущает?
Представляете Лига Наций есть и в рамках ФИФА для той же Северной Америки, просто не все в курсе. Но на самом деле формально ЛН не перегружает ничего дополнительно, матчи в рамках окон на игры сборных, встроены в отборочные соревнования к 2 турнирам этих самых сборных. А вот новый фифашный псевдотурнирчик явно меняет всё.
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Ответ Омичёв
К чему вообще нужен этот ЧМ среди клубов, чем старый формат не устраивает?
В старом формате всего две интриги:
1) Вылетит ли ЮА в полуфинале?
2) Кто, кроме Европы и ЮА, возьмет медаль?

Такое себе
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Ответ Real_v_dushe
В НХЛ, например, игроки уходят в локаут и вообще не играют, если считают, что не получили того, чего заслуживают. Футболисты себя сами окупают, как и вся футбольная индустрия, им никто, как в России, деньги от государств не платит, они всё зарабатывают сами. А ФИФА зарабатывает своё бабло на этих самых футболистах, в воспитание и подготовку которых она вложила 0,0. Поэтому Ваши претензии неуместны.
в НХЛ у игроков контракты с лигой, а не со своими клубами. У них там есть профсоюз, который подписывает соглашение с лигой. В футболе ничего подобного невозможно, так как игроки имеют индивидуальные соглашения с клубами
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К чему вообще нужен этот ЧМ среди клубов, чем старый формат не устраивает?
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Ответ <Inter>
в НХЛ у игроков контракты с лигой, а не со своими клубами. У них там есть профсоюз, который подписывает соглашение с лигой. В футболе ничего подобного невозможно, так как игроки имеют индивидуальные соглашения с клубами
Игроки не подают в суд на клубы, хотя и такое было, что через суд смогли они себя освободить. Игроки подают в суд на монопольную структуру, которая обязует их играть турниры, которая она сама им навязывает. Игроки не заключали никаких договоров с ФИФА и УЕФА, по какому праву эти коррумпированные бюрократы указавают им, где им и сколько играть?
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