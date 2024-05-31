Глава профсоюза футболистов Англии заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря: «Один сказал мне: «Я миллионер, но у меня даже нет времени тратить деньги»»

Перегруженный футбольный календарь может спровоцировать забастовку игроков.

Об этом заявил глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Махета Моланго, выступая на собрании о нагрузке и восстановление игроков в прошедшем сезоне, проводимом совместно с мировым профсоюзом игроков FIFpro.

«Я могу рассказать вам ситуацию, произошедшую всего 10 дней назад. Я был в раздевалке, где игроки пострадали от перегрузок, и сказал: «Я рад быть здесь и поднять эту тему, но в конечном итоге все зависит от вас. Как далеко вы хотели бы зайти?» Некоторые из них ответили: «Мне это не нравится, мы могли бы устроить забастовку». Кто-то сказал: «В чем смысл [такого календаря]? Да, я миллионер, но у меня даже нет времени тратить деньги», – сказал Моланго.

PFA призывает к действиям по изменению перегруженного футбольного календаря, особенно в связи с планами провести расширенный клубный чемпионат мира с участием 32 команд следующим летом. Ранее в этом месяце организация вместе с FIFpro и Ассоциацией мировых лиг (WLA) направила в ФИФА письмо с угрозами судебного иска, если она продолжит реализацию планов по проведению нового клубного чемпионата мира. В письме сказано, что если ФИФА расширяет свои собственные соревнования, то ради здоровья и благополучия игроков ей следует внести изменения и в другие.

Недавнее исследование, посвященное молодым игрокам, предупредило, насколько сильному стрессу подвергаются их тела. В нем приведено количество минут, которые сыграл игрок сборной Англии и «Реала» до того, как ему исполнился 21 год. 20-летний полузащитник уже отыграл за свою карьеру 18 486 минут по сравнению с 3 929 минутами, которые сыграл , и 6 987 минутами, отыгранными в том же возрасте.

Кроме того, опрос игроков по окончании это сезона показал, что более 50% респондентов играли с травмами.

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