Глава профсоюза футболистов Англии заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря: «Один сказал мне: «Я миллионер, но у меня даже нет времени тратить деньги»»

Теги премьер-лига Англия ФИФА чемпионат мира среди клубов Ассоциация профессиональных футболистов Англии календарь Здоровье Футбол

Перегруженный футбольный календарь может спровоцировать забастовку игроков.

Об этом заявил глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Махета Моланго, выступая на собрании о нагрузке и восстановление игроков в прошедшем сезоне, проводимом совместно с мировым профсоюзом игроков FIFpro.

«Я могу рассказать вам ситуацию, произошедшую всего 10 дней назад. Я был в раздевалке, где игроки пострадали от перегрузок, и сказал: «Я рад быть здесь и поднять эту тему, но в конечном итоге все зависит от вас. Как далеко вы хотели бы зайти?» Некоторые из них ответили: «Мне это не нравится, мы могли бы устроить забастовку». Кто-то сказал: «В чем смысл [такого календаря]? Да, я миллионер, но у меня даже нет времени тратить деньги», – сказал Моланго.

PFA призывает ФИФА к действиям по изменению перегруженного футбольного календаря, особенно в связи с планами провести расширенный клубный чемпионат мира с участием 32 команд следующим летом. Ранее в этом месяце организация вместе с FIFpro и Ассоциацией мировых лиг (WLA) направила в ФИФА письмо с угрозами судебного иска, если она продолжит реализацию планов по проведению нового клубного чемпионата мира. В письме сказано, что если ФИФА расширяет свои собственные соревнования, то ради здоровья и благополучия игроков ей следует внести изменения и в другие.

Недавнее исследование, посвященное молодым игрокам, предупредило, насколько сильному стрессу подвергаются их тела. В нем приведено количество минут, которые сыграл игрок сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем до того, как ему исполнился 21 год. 20-летний полузащитник уже отыграл за свою карьеру 18 486 минут по сравнению с 3 929 минутами, которые сыграл Дэвид Бекхэм, и 6 987 минутами, отыгранными Фрэнком Лэмпардом в том же возрасте.

Кроме того, опрос игроков по окончании это сезона показал, что более 50% респондентов играли с травмами.

Профсоюз футболистов Англии допускает обращение в суд из-за растущего числа матчей: «Футбольные власти создают больше турниров, чтобы заработать в ущерб игрокам»

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У нас люди готовы работать за копейки с утра до ночи и почти не возмущаться. До каких-то забастовок уже перестало доходить. При том, что в той же Европе забастовка считается нормой.
+23
-4
+19
Ответ Isshin88
У нас люди готовы работать за копейки с утра до ночи и почти не возмущаться. До каких-то забастовок уже перестало доходить. При том, что в той же Европе забастовка считается нормой.
Ну да, этож круто, что профсоюз у нас только на бумаге, а как дело дойдёт до действий, так все попрячутся. А ещё больший кайф, что у нас не могут, и не хотят, или боятся отстаивать свои права на нормальную оплату труда и условий работы.
+14
-2
+12
после окончания карьеры будет куча времени на трату денег, если не хочет ждать, пусть переходит в команду послабее, которая играет меньше матчей, но и заработает соответственно меньше денег.
+18
-8
+10
Ответ Isshin88
У нас люди готовы работать за копейки с утра до ночи и почти не возмущаться. До каких-то забастовок уже перестало доходить. При том, что в той же Европе забастовка считается нормой.
Опомнитесь !
Забастовки и все эти независимые профсоюзы были только в лихие 90-е !
Сейчас по счастью у нас социальный мир и профсоюзные экстремисты попрятались в норы
+16
-7
+9
Ответ Jurgen Klinsmann
после окончания карьеры будет куча времени на трату денег, если не хочет ждать, пусть переходит в команду послабее, которая играет меньше матчей, но и заработает соответственно меньше денег.
Дело в том, что излишняя загруженность влечет за собой и травмы. И ты уже можешь не зарабатывать так много.
Должен быть разумный баланс всё-таки.
Нам всё-таки нужен футбол.
+6
0
+6
Сократите сетку отбора на континентальные турниры, или уберите микимаус-капы. АПЛ безжалостна конечно по интенсивности, но эта интенсивность и является отчасти причиной того что на рынке она доминирует.
+5
-2
+3
Ответ Сергей Смит
Ну да, этож круто, что профсоюз у нас только на бумаге, а как дело дойдёт до действий, так все попрячутся. А ещё больший кайф, что у нас не могут, и не хотят, или боятся отстаивать свои права на нормальную оплату труда и условий работы.
Это у нас называется стабильность, скрепы и всё такое.
+3
0
+3
Ответ <Inter>
Так может стоит и коммерческие летние турниры отменить? Или это другое?
В коммерческих летних турнирах игроки играют вполноги да ещё между таймами или на 60 минуте массовые замены всех на всех.
Это подготовительные матчи, за результат никто не борется.
А ФИФА хочет сделать статусный турнир с большими призовыми, где от игроков потребуется играть на пределе сил, как обычно.
+2
0
+2
Клубный чемпионат мира - коммерческая дичь!
+5
-3
+2
Ответ OldRedWhite
Опомнитесь ! Забастовки и все эти независимые профсоюзы были только в лихие 90-е ! Сейчас по счастью у нас социальный мир и профсоюзные экстремисты попрятались в норы
Потому что как только выйдут их скрутят за несогласованный митинг.
+2
0
+2
Так может стоит и коммерческие летние турниры отменить? Или это другое?
+2
0
+2
Сразу вспомнил мемный момент из фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд», где герой Вуди Харельсона утирал слезы долларами)))))))))))))
+6
-5
+1
Ответ Isshin88
Это у нас называется стабильность, скрепы и всё такое.
Ну иди вечное: там за забором, таких как вы куча, уйдёшь ты и тебя заменят 10 человек. Я сам работал на заводе, и мне постоянно так говорили. Завод сдох, а я, когда мимо проезжаю, всё время улыбаюсь.
+1
0
+1
Ответ Phantom1289
А кому в той же Европе помогли забастовки? Хоть кто то добился того, чего хотел. Я сейчас не к тому, что свои права не надо отстаивать. Надо, обязательно. Я к тому, что все эти забастовки в наше время ничего не дают. И надо уже начинать искать какие то новые инструменты борьбы за свои права.
Насколько я знаю, всем поднимали зп. Потому что ходили по колено в помоях, или никуда не могли улететь. Единственное, мне не нравится как это всё у них проходит, с погромами и бунтом. Но начинание благое.
+1
0
+1
Ответ Football Forever
Клубный чемпионат мира - коммерческая дичь!
но топ клубы все равно летом поедут в США с предсезонным турне. по сути ничего не меняется. только ФИФА присосется к финансовому потоку от товарников
+1
0
+1
Все вопросы к тренерам и руководителям клубов. У них в заявке по 50 человек, но на внутренние кубки всё равно зачем-то выпускают основу.
+1
0
+1
Обычным бы людям так а то ни времени нет и тратить нечего
+1
0
+1
Ну если условный Де Брейне скажет что не поедет на лигу наций потому что слишком устал и нужно восстановление, то не думаю что прям больше в сборную не позовут, тем более турнир замена товарищеским матчам
0
0
0
Ответ Заяцволк
Капец, миллионеры ещё и требуют время, чтобы тратить деньги, совсем обнаглели. Нет уж, выбирай - либо миллионы, либо баланс. Бизнесмены так и живут, всякие там Билы Гейтсы, Стивы Жобсы и т.п., у них миллионы, но толку от них ноль, поскольку нет времени ими насладиться. Разве что их жены могут шиковать с любовниками на эти деньги, пока все эти "успешные" работают 24/7 )
Джобс уже отмечался
0
0
0
Проблемы первого мира…
+4
-4
0
Ответ Дмитрий Бачериков
только особенные англичане проводят ДВА внутренних кубка фифа мутная организация, но стоит обратить внимание на собственные глупости
Это не "глупости", а выверенная политика организации
0
0
0
Ответ Jurgen Klinsmann
после окончания карьеры будет куча времени на трату денег, если не хочет ждать, пусть переходит в команду послабее, которая играет меньше матчей, но и заработает соответственно меньше денег.
Может перейти в команду послабее или устроить забастовку. В чем проблема лично для тебя? Боишься за денег владельцец?
0
0
0
Проблемы белых
+1
-1
0
Ответ Isshin88
У нас люди готовы работать за копейки с утра до ночи и почти не возмущаться. До каких-то забастовок уже перестало доходить. При том, что в той же Европе забастовка считается нормой.
почему только в европе?корейцы,южные которые,тоже хлебом не корми,дай побастовать.)
0
0
0
Ответ Сергей Смит
Ну да, этож круто, что профсоюз у нас только на бумаге, а как дело дойдёт до действий, так все попрячутся. А ещё больший кайф, что у нас не могут, и не хотят, или боятся отстаивать свои права на нормальную оплату труда и условий работы.
Ну да, этож круто, что те, кто живут в разы богаче наших, ещё смеют быть недовольными
0
0
0
Ответ Сергей Смит
Ну да, этож круто, что профсоюз у нас только на бумаге, а как дело дойдёт до действий, так все попрячутся. А ещё больший кайф, что у нас не могут, и не хотят, или боятся отстаивать свои права на нормальную оплату труда и условий работы.
Парадокс, но именно в последнее десятилетие зарплаты самые высокие за всю историю страны, а количество реальных нарушений трудовых прав сократилось до минимума. Может, не так уж и много пользы от этих профсоюзов? В эпоху профсоюзов и забастовок отцу полгода зп не платили или платили консервами. А отстаивать права сейчас можно в трудовой инспекции, в суде и в прокуратуре.
0
0
0
из всех игроков перегрузка только у игроков 5-6 клубов АПЛ, и то не у всех, а только у тех кто постоянно в основе играет и вызывается в сборную. То есть по сути не больше 10% от игроков этого профсоюза. Что-то я сильно сомневаюсь что остальные 90% впишутся за них в забастовке, тем более учитывая, что эти 10% зарабатывают гораздо больше, чем они. Ну а проблема, что некогда тратить миллионы конечно смешна для большинства людей) Я думаю почти все согласились бы до 30-35 лет зарабатывать миллионы, не имея возможности их тратить, но зато потом шикарно жить до конца жизни.
0
0
0
Ну раз ты уже миллионер, а играть уже нет сил, так заканчивай и живи в своё удовольствие. Но нет, тенденция наоборот идёт к тому, что играют до 38-40 лет, что раньше делали только вратари. И причина здесь как раз в фантастических по сравнению со старыми временами гонорарах. Но как и в любой сфере - гонорары побольше хотят получать все, а вот больше работать (в данном случае играть в футбол) нет.
+1
-1
0
К счастью для футболистов , карьера у них короткая, к 35-40 уже пенсия
0
0
0
Капец, миллионеры ещё и требуют время, чтобы тратить деньги, совсем обнаглели. Нет уж, выбирай - либо миллионы, либо баланс. Бизнесмены так и живут, всякие там Билы Гейтсы, Стивы Жобсы и т.п., у них миллионы, но толку от них ноль, поскольку нет времени ими насладиться. Разве что их жены могут шиковать с любовниками на эти деньги, пока все эти "успешные" работают 24/7 )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий