Тюкавин назвал Осипенко самым неудобным защитником в РПЛ: «С ним ничего не мог сделать — ни убежать, ни принять. Выиграл у меня все — и вверху, и внизу»
Константин Тюкавин назвал самого неудобного защитника в Мир РПЛ.
— С каким защитником особенно намучались?
— С Осипенко. Когда весной встречались с «Ростовом», Макс выиграл у меня все — и вверху, и внизу. Я ничего не мог сделать. Ни убежать, ни принять.
А в сборной по матчу с Сербией запомнился Павлович. Высокий, мощный. В одном эпизоде, когда боролись за мяч, так плечом двинул, что я чуть за бровку не улетел, – сказал нападающий «Динамо».