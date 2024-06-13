Тюкавин назвал Осипенко самым неудобным защитником в РПЛ: «С ним ничего не мог сделать — ни убежать, ни принять. Выиграл у меня все — и вверху, и внизу» 

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Максим Осипенко Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Александар Павлович Футбол

Константин Тюкавин назвал самого неудобного защитника в Мир РПЛ.

— С каким защитником особенно намучались?

— С Осипенко. Когда весной встречались с «Ростовом», Макс выиграл у меня все — и вверху, и внизу. Я ничего не мог сделать. Ни убежать, ни принять. 

А в сборной по матчу с Сербией запомнился Павлович. Высокий, мощный. В одном эпизоде, когда боролись за мяч, так плечом двинул, что я чуть за бровку не улетел, – сказал нападающий «Динамо».

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2 комментария
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Осипенко бы в Баварии не затерялся
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