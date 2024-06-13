Тюкавин о том, чего «Динамо» не хватило для чемпионства: «Отвернулась удача. В Краснодаре не сыграли так, как в предыдущих матчах»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин объяснил, почему «Динамо» не смогло стать чемпионом.

– Третью неделю динамовские болельщики ломают голову – чего же не хватило команде, чтобы стать чемпионом. Ваше мнение?

– Отвернулась удача. Она была с нами в играх с «Сочи» и «Балтикой», когда забивали победные голы на последних секундах. А в Краснодаре...

– Что?

– Конечно, мы не сыграли так, как в предыдущих матчах. Полтора тайма не могли выйти из обороны, завязать игру в центре поля. Разве что у Карраскаля был один момент. Но в концовке, когда соперник подустал и мы большими силами пошли вперед, едва не сравняли счет, дважды попали в штангу.

– Ваша первая мысль после финального свистка?

– Сразу бросил взгляд на скамейку «Краснодара». Там никто не радовался. Я понял, что «Зенит» опять чемпион.

– Личка сказал, что в раздевалке многие игроки плакали. Вы тоже?

– Да. Обидно второй раз останавливаться в шаге от мечты. В 2022-м упустили Кубок, сейчас – чемпионство. Надеюсь, с третьей попытки все-таки повезет и у «Динамо» наконец-то будет трофей, – сказал форвард «Динамо».

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5 комментариев
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Удвэача вас в гонку затащила
+6
-1
+5
Ответ An Kr
Удвэача вас в гонку затащила
Об этом Тюка умолчал. Ну, у него хотя бы удача отвернулась, у некоторых в оправданиях отвернулась рука Песьякова 😎
+3
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Да, особенно в матчах с Сочи и Балтикой.
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Смелости не хватило и веры в себя...
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