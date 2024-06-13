Де ла Фуэнте о Родри: «Лучший центральный полузащитник в мире, идеальный шестой номер. Он выделяется во всех аспектах игры» 

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Пеп Гвардиола Родри Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте назвал Родри лучшим центральным хавбеком в мире.

«Для меня это лучший центральный полузащитник в мире, идеальный шестой номер. Он выделяется во всех аспектах игры. Понимает, как атаковать и как защищаться, он не жадничает с мячом, всегда готов открыться под пас, очень трудолюбивый и знает, как вести игру. 

Для меня это настоящий талант. Родри понял, что без упорного труда, самоотдачи и самоотверженности наверняка не достиг бы этого уровня, даже играя под руководством, возможно, лучшего или одного из лучших тренеров в мире. 

Его лучшие черты – скромность, готовность учиться и принимать советы любого тренера. Он вырос, растет и будет расти благодаря этому», – сказал главный тренер сборной Испании.

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3 комментария
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Идельный 6 номер это тренер сборной Португалии
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Родри очень силен. Закрывает фактически две позиции, еще и в атаке прибавил.
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Только тренер трус, который боится вызывать лучших, а выбирает с кем удобно. Такие успеха не добиваются.
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