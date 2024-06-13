Де ла Фуэнте о Родри: «Лучший центральный полузащитник в мире, идеальный шестой номер. Он выделяется во всех аспектах игры» 

Луис де ла Фуэнте назвал Родри лучшим центральным хавбеком в мире.

«Для меня это лучший центральный полузащитник в мире, идеальный шестой номер. Он выделяется во всех аспектах игры. Понимает, как атаковать и как защищаться, он не жадничает с мячом, всегда готов открыться под пас, очень трудолюбивый и знает, как вести игру.

Для меня это настоящий талант. Родри понял, что без упорного труда, самоотдачи и самоотверженности наверняка не достиг бы этого уровня, даже играя под руководством, возможно, лучшего или одного из лучших тренеров в мире.

Его лучшие черты – скромность, готовность учиться и принимать советы любого тренера. Он вырос, растет и будет расти благодаря этому», – сказал главный тренер сборной .