Пеп о том, что Родри не номинирован на игрока сезона АПЛ: «Он великолепный игрок, был одним из лучших. Ему не стоит переживать»
Пеп Гвардиола назвал Родри одним из лучших игроков сезона в «Манчестер Сити».
Ранее были названы имена номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛ: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»). Хавбек «Манчестер Сити» Родри не попал в число номинантов на эту награду.
«Он был одним из лучших... Важно то, что он знает, что мы понимаем его важность [для команды] и то, какой он великолепный, необыкновенный игрок.
Ему не стоит переживать из-за всего этого, все так, как есть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».