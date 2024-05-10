Пеп о том, что Родри не номинирован на игрока сезона АПЛ: «Он великолепный игрок, был одним из лучших. Ему не стоит переживать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Вирджил ван Дейк Мартин Эдегор Олли Уоткинс Родри Александер Исак Филип Фоден Деклан Райс Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Пеп Гвардиола назвал Родри одним из лучших игроков сезона в «Манчестер Сити».

Ранее были названы имена номинантов на приз лучшему игроку сезона АПЛФилип Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»). Хавбек «Манчестер Сити» Родри не попал в число номинантов на эту награду. 

«Он был одним из лучших... Важно то, что он знает, что мы понимаем его важность [для команды] и то, какой он великолепный, необыкновенный игрок.

Ему не стоит переживать из-за всего этого, все так, как есть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

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7 комментариев
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По мне награду выиграет либо Райс либо Фоден, и все прекрасно знают отчего зависит имя победителя.
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Ответ deadjoker
И правда странно. Есть райс, но нет Родри.
У Райса есть "паспорт"
+2
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И правда странно. Есть райс, но нет Родри.
+2
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+1
Не объективна АПЛ в последнее время
+1
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Вместо Холанда можно было бы впихнуть. Норвежец не лучший сезон проводит… к сожалению
+1
0
+1
Лучший игрок АПЛ. Так в голос конечно с этих голосовалок смешных
+1
0
+1
Ответ awesome.guyz
По мне награду выиграет либо Райс либо Фоден, и все прекрасно знают отчего зависит имя победителя.
если Арсенал возьмет апл, то больше Эдегор заслужил.
+1
-1
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