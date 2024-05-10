Пеп о том, что Родри не номинирован на игрока сезона АПЛ: «Он великолепный игрок, был одним из лучших. Ему не стоит переживать»

Пеп Гвардиола назвал Родри одним из лучших игроков сезона в «Манчестер Сити».

Ранее были названы имена номинантов на приз лучшему игроку сезона : («Манчестер Сити»), («Манчестер Сити»), (« »), Мартин Эдегор («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»). Хавбек «Манчестер Сити» Родри не попал в число номинантов на эту награду.

«Он был одним из лучших... Важно то, что он знает, что мы понимаем его важность [для команды] и то, какой он великолепный, необыкновенный игрок.

Ему не стоит переживать из-за всего этого, все так, как есть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».