Альваро Мората: «Вижу в прессе, что «Атлетико» хочет подписать 8 форвардов. Похоже, я не приоритет для клуба»

Альваро Мората заявил о желании покинуть «Атлетико».

«Я вижу в прессе, что « » хочет подписать 8 нападающих, скажу прямо... Похоже, что я не являюсь приоритетом для клуба.

В октябре мне исполнится 32 года, я не могу оставаться в «Атлетико» и не играть, не быть в приоритете», – сказал форвард в интервью El Larguero.

Статистику испанца можно изучить здесь.