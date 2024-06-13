Альваро Мората: «Вижу в прессе, что «Атлетико» хочет подписать 8 форвардов. Похоже, я не приоритет для клуба»

Теги Атлетико Ла Лига Альваро Мората Футбол

Альваро Мората заявил о желании покинуть «Атлетико».

«Я вижу в прессе, что «Атлетико» хочет подписать 8 нападающих, скажу прямо... Похоже, что я не являюсь приоритетом для клуба.

В октябре мне исполнится 32 года, я не могу оставаться в «Атлетико» и не играть, не быть в приоритете», – сказал форвард в интервью El Larguero.

Статистику испанца можно изучить здесь.

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7 комментариев
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Вот вся карьера Мораты странная, везде его обижают. При этом игрок достаточно высокого уровня
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Кто теперь в сердечке этого футболиста?
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чёт ветка не популярная, похоже
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Не зна
32 матча в ЛЛ 15+3 более чем достойно, 5+1 в ЛЧ
Гол в кубке, 21+4 за сезон с травмами мелкими, при донной игре матрасов- держались бы за него лучше..
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ждём такой заголовок

Мората: «В юности я жалел, что перешёл в „Атлетико“»
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Ответ ......... корты Бублика
Не зна 32 матча в ЛЛ 15+3 более чем достойно, 5+1 в ЛЧ Гол в кубке, 21+4 за сезон с травмами мелкими, при донной игре матрасов- держались бы за него лучше..
3 гола во второй половине чемпионата.. кажется, для форварда это очень слабо.
в первой половине да, хорошо играл, но в 2024 сдал сильно
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