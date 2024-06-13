Альваро Мората: «Вижу в прессе, что «Атлетико» хочет подписать 8 форвардов. Похоже, я не приоритет для клуба»
Альваро Мората заявил о желании покинуть «Атлетико».
«Я вижу в прессе, что «Атлетико» хочет подписать 8 нападающих, скажу прямо... Похоже, что я не являюсь приоритетом для клуба.
В октябре мне исполнится 32 года, я не могу оставаться в «Атлетико» и не играть, не быть в приоритете», – сказал форвард в интервью El Larguero.
Статистику испанца можно изучить здесь.
32 матча в ЛЛ 15+3 более чем достойно, 5+1 в ЛЧ
Гол в кубке, 21+4 за сезон с травмами мелкими, при донной игре матрасов- держались бы за него лучше..
Мората: «В юности я жалел, что перешёл в „Атлетико“»
в первой половине да, хорошо играл, но в 2024 сдал сильно