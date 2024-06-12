Мората о Ямале: «Если не будет травм, станет одним из лучших в мире, ему будто не 16, а 23 или 24. Но он должен понимать – иногда надо замедлить игру, сохранить результат, а не пытаться создать что-то из ничего»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Альваро Мората Ламин Ямаль Футбол

Альваро Мората высказался об игре Ламина Ямаля.

«Очень приятно видеть его в нашей команде. Он привносит в игру что-то новое. Если ему повезет и у него не будет серьезных травм, то он станет одним из лучших в мире, потому что, несмотря на то, что ему всего 16 лет, он уже на шаг впереди многих других.

Он должен повзрослеть, но это нормально. Иногда кажется, что ему не 16, а 23 или 24. Прежде всего, мы должны дать ему понять, что нужно с умом подходить к матчам, что иногда нужно замедлить игру, а не пытаться создать что-то из ничего.

Он действительно хорош в дриблинге, у него отличная техника, но он также должен понимать, что в определенных матчах самое важное – сохранить текущий результат», – сказал нападающий сборной Испании и «Атлетико».

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8 комментариев
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Ответ football.in.kg
Оматрасили Морату. Это что касается "в определенных матчах самое важное – сохранить текущий результат"
Так он воспитанник клуба , где вся история и философия построена только на результате
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+4
Ответ Гномович!
Слышали уже такие басни про деревяных бегунков Кркич, Деулофеу, Тельо, Пуч, Педри, Гави, Фати, теперь пиарят другого...хватит смешить людей этим бегунком который в 20 лет будет греть лавку где-то в Бернли или Эйбаре.
знаю что ты юзер неадекват, но отвечу)
1.Педри и Гави топовые игроки, принесли титул лалиги а Педри стал лучшим игроком Барсы в сезоне) топ игроки стартового состава!
2. из тех кто не проявил, вонь было только на Фати и Кркича, первого сломал костолом из бетиса, так что до сих пор не пришел в себя. а у второго, были психические расстройство и он просто сломался.
Пуч просто физикой обделен, чел в 20 лет имел физиономию 15 летнего пацана. он вряд ли мог чего то добиться с таким телом!
остальные просто хорошие игроки для среднего клуба, как и все воспитанники Реала)
ну а про Ямаля, чел, он играет в Барсе, да есть вероятность того что в игре с Эйбаром, он может греть на лавке) а вот против Бернли, не знаю.. может в будущем играя за Сити(к примеру) в игре с бернли тоже может остаться греть на лавке.. Месси тоже грел лавку в памплоне,севилье,в ласпальмасе и в других краликовых стадионах. это нормально! все через это проходили!
+2
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+2
Оматрасили Морату. Это что касается "в определенных матчах самое важное – сохранить текущий результат"
+3
-2
+1
Ответ Гномович!
Слышали уже такие басни про деревяных бегунков Кркич, Деулофеу, Тельо, Пуч, Педри, Гави, Фати, теперь пиарят другого...хватит смешить людей этим бегунком который в 20 лет будет греть лавку где-то в Бернли или Эйбаре.
А что не так с Педри и Гави, нормально играют.
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Он и то и то может, не раз доказывал в этом сезоне.
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