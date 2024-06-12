Мората о Ямале: «Если не будет травм, станет одним из лучших в мире, ему будто не 16, а 23 или 24. Но он должен понимать – иногда надо замедлить игру, сохранить результат, а не пытаться создать что-то из ничего»

Альваро Мората высказался об игре Ламина Ямаля.

«Очень приятно видеть его в нашей команде. Он привносит в игру что-то новое. Если ему повезет и у него не будет серьезных травм, то он станет одним из лучших в мире, потому что, несмотря на то, что ему всего 16 лет, он уже на шаг впереди многих других.

Он должен повзрослеть, но это нормально. Иногда кажется, что ему не 16, а 23 или 24. Прежде всего, мы должны дать ему понять, что нужно с умом подходить к матчам, что иногда нужно замедлить игру, а не пытаться создать что-то из ничего.

Он действительно хорош в дриблинге, у него отличная техника, но он также должен понимать, что в определенных матчах самое важное – сохранить текущий результат», – сказал нападающий сборной Испании и «Атлетико».