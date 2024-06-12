Мората о шансах Испании на Евро: «Мы здесь, чтобы победить. В прошлый раз мы вылетели в 1/2, а до этого – в 1/8, мы делаем большие успехи и у нас отличная команда. Будет нелегко, но мы готовы»
Альваро Мората оценил шансы сборной Испании на Евро-2024.
Испанцы сыграют в одной группе с Италией, Хорватией и Албанией.
О встрече с Италией
«Я просто знал, что мы снова встретимся с Италией! Я сказал своей жене (итальянке – Спортс), что мы снова попадем на них, и она реально не хотела этого. Она бы предпочла, чтобы у нас были разные пути к финалу, и тогда либо Италия, либо Испания выиграли бы.
У меня большие симпатии к Италии. Они всегда хорошо ко мне относились [во время двух периодов в «Ювентусе»]. Но на двух чемпионатах Европы, в которых я играл [в 2016-м и 2020-м], мы выбывали из-за них, так что мы знаем, что они очень конкурентоспособны, у них есть этот соревновательный ДНК. И чтобы победить, потребуется много усилий, но они тоже не любят играть против Испании».
О шансах Испании
«Мы здесь, чтобы победить. В прошлый раз мы вылетели в полуфинале, а до этого – в 1/8 финала. Мы делаем большие успехи, выиграть чемпионат Европы сложно, но у нас отличная команда и фантастическая группа. Мы знаем, что столкнемся с трудностями, что это будет нелегко, но мы готовы к этому», – сказал нападающий сборной Испании.