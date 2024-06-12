Мората о шансах Испании на Евро: «Мы здесь, чтобы победить. В прошлый раз мы вылетели в 1/2, а до этого – в 1/8, мы делаем большие успехи и у нас отличная команда. Будет нелегко, но мы готовы»

Теги Атлетико Сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Альваро Мората Футбол

Альваро Мората оценил шансы сборной Испании на Евро-2024.

Испанцы сыграют в одной группе с Италией, Хорватией и Албанией.

О встрече с Италией

«Я просто знал, что мы снова встретимся с Италией! Я сказал своей жене (итальянке – Спортс), что мы снова попадем на них, и она реально не хотела этого. Она бы предпочла, чтобы у нас были разные пути к финалу, и тогда либо Италия, либо Испания выиграли бы.

У меня большие симпатии к Италии. Они всегда хорошо ко мне относились [во время двух периодов в «Ювентусе»]. Но на двух чемпионатах Европы, в которых я играл [в 2016-м и 2020-м], мы выбывали из-за них, так что мы знаем, что они очень конкурентоспособны, у них есть этот соревновательный ДНК. И чтобы победить, потребуется много усилий, но они тоже не любят играть против Испании».

О шансах Испании

«Мы здесь, чтобы победить. В прошлый раз мы вылетели в полуфинале, а до этого – в 1/8 финала. Мы делаем большие успехи, выиграть чемпионат Европы сложно, но у нас отличная команда и фантастическая группа. Мы знаем, что столкнемся с трудностями, что это будет нелегко, но мы готовы к этому», – сказал нападающий сборной Испании.

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8 комментариев
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Ответ dr. cage
Имхо, Мората самый слабый основной форвард сборной Испании в XXI веке..
Точнее самый нефартовый
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Ответ dr. cage
Слабый, слабый.. Навскидку сейчас повспоминал, с Евро 2000 - Морату только с баночниками сравнивать.. Тристан, Хосеба, Гарсия, Морено, Хоселу.. А среди Морьентеса, Рауля, Вильи, Тореса, Косты ему не место.
конкретно в сборной он не слабее Косты,Рауля и Морьентеса.
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Ответ dr. cage
Слабый, слабый.. Навскидку сейчас повспоминал, с Евро 2000 - Морату только с баночниками сравнивать.. Тристан, Хосеба, Гарсия, Морено, Хоселу.. А среди Морьентеса, Рауля, Вильи, Тореса, Косты ему не место.
Никогда не думал, что окажусь в одном ряду с такими легендами
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Имхо, Мората самый слабый основной форвард сборной Испании в XXI веке..
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Прочитал и в голове мелодия yellow submarine)
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Без самого Мораты шансы были бы больше, конечно. Но других вариантов то особенно и нет. В любом случае желаю победы Красной Фурии на турнире.
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Ответ dr. cage
Слабый, слабый.. Навскидку сейчас повспоминал, с Евро 2000 - Морату только с баночниками сравнивать.. Тристан, Хосеба, Гарсия, Морено, Хоселу.. А среди Морьентеса, Рауля, Вильи, Тореса, Косты ему не место.
Какой коста? У Косты 24 матча и 10 голов за сборную
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