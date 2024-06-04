Харри Реднапп о Мбаппе: «Килиан талантлив, но в один ряд с Месси и Роналду я бы его не поставил – он очень далек от их уровня. Может быть лучшим в одном матче и незаметным в другом»

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Харри Реднапп сомневается, что Килиан Мбаппе станет лучшим игроком Евро-2024.

«Килиан Мбаппе – настоящий талант, но если говорить о лучшем игроке турнира, я бы сделал выбор в пользу одного из игроков сборной Англии.

Мбаппе нестабилен. В одном матче он может быть лучшим на поле, а в следующем – абсолютно незаметным. Он отличный игрок, но я бы все равно не поставил его в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Он очень далек от их уровня в течение последних 15 лет.

Я понимаю, почему он считается фаворитом на звание игрока турнира, но я бы назвал кого-то из сборной Англии, например, Харри Кейна, Джуда Беллингема или Фила Фодена», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма».

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27 комментариев
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справедливости ради и у Роналду и у Месси были матчи где их не было видно на поле, даже когда оба были на пике. но то что Мбаппе не дотягивает до их уровня правда, никто не дотягивает, и неизвестно появится ли в ближайшее время игрок способный на это.
+33
-1
+32
Ответ Juventini
Месси и Роналдо так же могут пропадать в матчах
Они выдавали лучшие матчи нам протяжении 20 лет! таких высот никто не добьётся.
+19
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+18
Постоянно быть стабильным, ну прям каждый матч на протяжении десятков матчей, не может быть никто. И на старуху бывает проруха, как говорится. Топовость таких глыб как Роналду и Месси в том, что стабильность в разы преобладает над периодами спада. А там дело во многом - отношение к тренировкам, к стилю жизни, ментальный стержень, здоровье. У многих многообещающих футболистов в некоторых компонентах происходили жесткие сбои, не позволившие им стать великими.
+14
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+14
Ответ Artur Khachatryan
Комментарий скрыт
видели мы этот другой уровень регулярнов плей-офф лч
+12
-1
+11
Месси и Роналду уникумы, которые появляются раз в 50 лет, с ними любого современного футболиста сложно сравнить.
+11
-1
+10
Ответ football.in.kg
Постоянно быть стабильным, ну прям каждый матч на протяжении десятков матчей, не может быть никто. И на старуху бывает проруха, как говорится. Топовость таких глыб как Роналду и Месси в том, что стабильность в разы преобладает над периодами спада. А там дело во многом - отношение к тренировкам, к стилю жизни, ментальный стержень, здоровье. У многих многообещающих футболистов в некоторых компонентах происходили жесткие сбои, не позволившие им стать великими.
Я думаю что их стабильность во многом обусловлена конкуренцией между собой и конкуренцией двух лучших команд внутри одно лиги.
+6
0
+6
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
При Месси и Роналду, Реал и Барселона забивали в среднем 100 голов за сезон в Ла Лиге. После их ухода результативность резко упала у обоих клубов, в среднем забивая 70 - 80 голов за сезон. Посмотрим, как будет с Мбаппе в Реале.
Все верно, они творили чудеса в ла лиге.
+4
0
+4
Ответ Set Bet
Они выдавали лучшие матчи нам протяжении 20 лет! таких высот никто не добьётся.
Все верно.
+4
-1
+3
Ответ Set Bet
Таких как Месси и Роналду никогда не будет! Это даже не обсуждается!
Полностью согласен.
+3
0
+3
При Месси и Роналду, Реал и Барселона забивали в среднем 100 голов за сезон в Ла Лиге. После их ухода результативность резко упала у обоих клубов, в среднем забивая 70 - 80 голов за сезон.
Посмотрим, как будет с Мбаппе в Реале.
+2
0
+2
Холанды, Мбаппе, Винисиусы и Ямалы никто и никогда не достигнут того уровня, чего достигли эти два гения.
+3
-1
+2
Время расставит все на свои места, но пока да, не дотягивает он до их уровня. Да сколько таких было? Множество. Тот же Неймар, талантище! А на выходе… Тут же недостаточно таланта, нужен менталитет победителя, труд, харизма. Для Марадоны достаточно было просто любить футбол, но там и везение помогло (тот же гол рукой), хотя везёт сильнейшим. Восхищаюсь футболом Месси, восхищаюсь трудолюбию и упорству Роналдо (хоть и недолюбливаю его как человека, но это всего лишь мое мнение и я его не навязываю). Как же я восхищался футболом Дель Пьеро, но скорее всего тут еще была детская любовь, именно благодаря ему я полюбил футбол. Как же я кайфовал (простите за это слово, но именно так я ощущал) от игры Роналдиньо. А вот от игры Мбаппе я не получаю тех эмоций, да, игрок мега талантливый, но эмоций не чувствую, видимо не хватает мне в нем, в его игре, тех самых качеств.
+2
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+2
Месси и Роналдо так же могут пропадать в матчах
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+1
Ответ Juventini
Месси и Роналдо так же могут пропадать в матчах
У Месси и Рональду наверное самые высокие показатели по процентам МВП матча , уж кто -кто, а Криш, и тем более Лео, очень редко "пропадали"
+1
0
+1
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
При Месси и Роналду, Реал и Барселона забивали в среднем 100 голов за сезон в Ла Лиге. После их ухода результативность резко упала у обоих клубов, в среднем забивая 70 - 80 голов за сезон. Посмотрим, как будет с Мбаппе в Реале.
раствориться Мбаппе в Реале
+2
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Старина Харри редко ошибается. Вспомним как выглядел Мбаппе в решающих матчах ЛЧ. Он просто потерялся.
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Мбапе похож в этом плане на Холланда , клепают по 3 аутсайдерам , как правило в матчах с классными командами их не особо и видно, зато то как мбаппе тянет на себя одеяло в атаке , мало кому может в реале понравится
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В ЛаЛиге свои 20-25 мячей за сезон будет забивать, в ЛЧ с такими партнерами как в Реале тоже раззабивается наверное. Сейчас непонятно какое будет взаимопонимание между игроками с его приходом. Но хуже играть он точно не должен.
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Ответ Juventini
Месси и Роналдо так же могут пропадать в матчах
И регулярно получали ЗМ
0
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0
Ответ Set Bet
Таких как Месси и Роналду никогда не будет! Это даже не обсуждается!
Я всё таки надеюсь, что доживу до следующего гения в футболе)
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