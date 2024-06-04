Харри Реднапп о Мбаппе: «Килиан талантлив, но в один ряд с Месси и Роналду я бы его не поставил – он очень далек от их уровня. Может быть лучшим в одном матче и незаметным в другом»

Харри Реднапп сомневается, что Килиан Мбаппе станет лучшим игроком Евро-2024.

« – настоящий талант, но если говорить о лучшем игроке турнира, я бы сделал выбор в пользу одного из игроков сборной Англии.

Мбаппе нестабилен. В одном матче он может быть лучшим на поле, а в следующем – абсолютно незаметным. Он отличный игрок, но я бы все равно не поставил его в один ряд с и . Он очень далек от их уровня в течение последних 15 лет.

Я понимаю, почему он считается фаворитом на звание игрока турнира, но я бы назвал кого-то из сборной Англии, например, , или Фила Фодена», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма».