Харри Реднапп о Мбаппе: «Килиан талантлив, но в один ряд с Месси и Роналду я бы его не поставил – он очень далек от их уровня. Может быть лучшим в одном матче и незаметным в другом»
Харри Реднапп сомневается, что Килиан Мбаппе станет лучшим игроком Евро-2024.
«Килиан Мбаппе – настоящий талант, но если говорить о лучшем игроке турнира, я бы сделал выбор в пользу одного из игроков сборной Англии.
Мбаппе нестабилен. В одном матче он может быть лучшим на поле, а в следующем – абсолютно незаметным. Он отличный игрок, но я бы все равно не поставил его в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Он очень далек от их уровня в течение последних 15 лет.
Я понимаю, почему он считается фаворитом на звание игрока турнира, но я бы назвал кого-то из сборной Англии, например, Харри Кейна, Джуда Беллингема или Фила Фодена», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма».
Посмотрим, как будет с Мбаппе в Реале.