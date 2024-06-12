Кавазашвили считает, что Россия не вышла бы из группы на Евро-2024: «В сборной нет звезд. Клубы заполнены легионерами»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Анзор Кавазашвили лимит на легионеров Футбол

Анзон Кавазашвили считает, что Россия не вышла бы из группы на Евро-2024.

«Та команда, которая есть у нас сейчас, не вышла бы из группы. Мы очень сильно отстали за последнее время.

В сборной России сейчас нет звезд. Российские клубы, которые всегда давали сильных футболистов, заполнены легионерами, а их не пускают в нашу сборную. Надо ставить своих воспитанников, а они не играют в основных составах клубов», – сказал бывший футболист сборной СССР.

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6 комментариев
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Так набирают нулевых легов, потому что наши академии даже такого уровня не могут дать игроков. Вот в чем проблема и вся суть, а не в лимите.
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Народ, не душните. Это интервью взято у Анзора в 2009 году. Сейчас просто копипастят.
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Классных футболистов у нас всегда было мало. Кавазашвили боится озвучить отсутствие в стране успешной политики в развитии детско-юношеского футбола. Ворам не до этого.
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Факт. На линию обороны страшно смотреть. Думаю вообще бы не отобрались на турнир
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"Надо ставить своих воспитанников, а они не играют в основных составах клубов"
Так это проблема самих этих игроков, которые предпочитают сидеть на лавке Спартака/Зенита/другой богатый клуб и получать большую зарплату, а не играть в основе условного Оренбурга
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