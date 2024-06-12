Кавазашвили считает, что Россия не вышла бы из группы на Евро-2024: «В сборной нет звезд. Клубы заполнены легионерами»

Анзон Кавазашвили считает, что Россия не вышла бы из группы на Евро-2024.

«Та команда, которая есть у нас сейчас, не вышла бы из группы. Мы очень сильно отстали за последнее время.

В сборной России сейчас нет звезд. Российские клубы, которые всегда давали сильных футболистов, заполнены легионерами, а их не пускают в нашу сборную. Надо ставить своих воспитанников, а они не играют в основных составах клубов», – сказал бывший футболист сборной СССР.