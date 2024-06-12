Алаев о сборной России: «Не хочу преуменьшать значимость побед. Любой матч, товарищеский или официальный, – это событие, сборная страны – главная команда»
Глава РПЛ Александр Алаев высказался о важности матчей сборной России.
7 июня национальная команда одержала победу над сборной Беларуси со счетом 4:0 в товарищеской встрече, проходившей в Минске. 21 марта команда Валерия Карпина с аналогичным счетом обыграла сборную Сербии в Москве.
«Любой матч сборной России, будь он товарищеским или официальным, – это событие, потому что сборная страны – главная команда.
Я не хочу обсуждать Беларусь или Сербию и преуменьшать значимость победы.
Хочу поздравить Валерия Георгиевича, весь тренерский штаб и футболистов. Они показали хороший футбол и закончили сезон на хорошей ноте», – заявил президент Мир РПЛ.