Алаев о сборной России: «Не хочу преуменьшать значимость побед. Любой матч, товарищеский или официальный, – это событие, сборная страны – главная команда»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о важности матчей сборной России.

7 июня национальная команда одержала победу над сборной Беларуси со счетом 4:0 в товарищеской встрече, проходившей в Минске. 21 марта команда с аналогичным счетом обыграла сборную в Москве.

«Любой матч сборной России, будь он товарищеским или официальным, – это событие, потому что сборная страны – главная команда.

Я не хочу обсуждать или Сербию и преуменьшать значимость победы.

Хочу поздравить Валерия Георгиевича, весь тренерский штаб и футболистов. Они показали хороший футбол и закончили сезон на хорошей ноте», – заявил президент Мир .