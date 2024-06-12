Сергеев об отсутствии международных матчей: «Интересно играть, когда можешь почувствовать уровень в ЛЧ, ЛЕ и сборной. Уровень РПЛ не упал, у нас много российских талантливых ребят»

Иван Сергеев высказался об отсутствии международных матчей.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные бессрочно отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Жаль, конечно, что нет игр на международной арене, поэтому мы конкурируем только между собой, между российскими клубами. Плюс «Зенит» все-таки регулярно устраивает международные товарищеские игры – это большой плюс.

Интересно играть, когда ты можешь почувствовать уровень в Лиге чемпионов, в , в сборной. Но я бы не сказал, что уровень упал. У нас очень много российских талантливых ребят, которые играют и за границей, и здесь, в чемпионате», – отметил нападающий « ».