Матч легенд России и Беларуси пройдет в Минске 7 июля. Он будет посвящен 80-летию освобождения Беларуси от фашистов

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Россия и Беларусь проведут матч легенд.

Игра пройдет в Минске 7 июля и начнется в 16:00. Мероприятие будет приурочено к 80-летию освобождения Беларуси от фашистов, отметили в департаменте мероприятий РФС.

«Первоначально планировалось провести эту встречу днем ранее, но по договоренности с вещателем было решено перенести на воскресенье, когда в расписании трансляций чемпионата Европы по футболу есть свободный слот», – сообщили в департаменте мероприятий РФС.

7 июня состоялся товарищеский матч Беларуси и России. Игра завершилась победой российской сборной со счетом 4:0.

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7 комментариев
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Интересно было бы составы глянуть
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Ответ DianaBlade
Интересно было бы составы глянуть
Я бы хотел увидеть Карпина и Мостового в составе России. 😊
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Ответ Алешка Терминатор
Хорошо, что в наше время Белоруссию не надо освобождать от фашистов. Потому что несколько лет назад у них не получилось осуществить государственный переворот под бело-сине-белым флагом. А Украину, к сожалению, надо.
ты даже сам уже не понимаешь что пишешь
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Ответ savik-A.M.
ты даже сам уже не понимаешь что пишешь
Я очень хорошо понимаю, чего пишу. Судя по твоему комментарию это ты не понимаешь.
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Ответ Алешка Терминатор
Хорошо, что в наше время Белоруссию не надо освобождать от фашистов. Потому что несколько лет назад у них не получилось осуществить государственный переворот под бело-сине-белым флагом. А Украину, к сожалению, надо.
Чисто по приколу глянул твою историю сообщений, в чем прикол на спортивном форуме задвигать речи за политику?)
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