Матч легенд России и Беларуси пройдет в Минске 7 июля. Он будет посвящен 80-летию освобождения Беларуси от фашистов

Россия и Беларусь проведут матч легенд.

Игра пройдет в Минске 7 июля и начнется в 16:00. Мероприятие будет приурочено к 80-летию освобождения Беларуси от фашистов, отметили в департаменте мероприятий РФС.

«Первоначально планировалось провести эту встречу днем ранее, но по договоренности с вещателем было решено перенести на воскресенье, когда в расписании трансляций чемпионата Европы по футболу есть свободный слот», – сообщили в департаменте мероприятий .

7 июня состоялся товарищеский матч Беларуси и России. Игра завершилась победой российской сборной со счетом 4:0.