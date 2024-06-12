Моуринью считает Месси лучшим игроком поколения: «Малыша не получилось бы тренировать, но назову его»

Теги Жозе Моуринью МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Жозе Моуринью назвал Лионеля Месси лучшим игроком поколения.

При этом португалец не назвал имя Месси, но дал понять, что говорит об аргентинце.

– Какого игрока вы никогда не подписывали в свою команду, но хотели бы это сделать?

– Конечно, я бы назвал «маленького парня». Малыша не получилось бы тренировать, но я должен назвать [его]. В нашем поколении он был лучшим, – сказал португальский тренер.

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75 комментариев
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Контрольный выстрел всем Криштибоям! Это говорит человек, тренировавший Криша и противостоявший Месси
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+47
Очередной соперник по карьере Лео говорит это
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Ответ Tristan...
Контрольный выстрел всем Криштибоям! Это говорит человек, тренировавший Криша и противостоявший Месси
Так это и так всем очевидно. Роналду — великий игрок, но Месси — выше остальных. Я говорю про современных игроков, если что. Не вижу смысла в сравнениях с Марадоной и Пеле, к примеру.
+35
-5
+30
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Моуриньо и сейчас и два года назад и семь лет назад всегда говорил что Месси лучший)
Но ты типичный фанат роналду, у вас принято создавать свою реальность, где вашему кумиру все завидуют, что все, где ваш кумир потерпел крах сфальсифицировано и тд.
Вас даже жаль)
+15
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+13
Отныне Моуринью для всех фанатов Кринжа7 стал не авторитет. Ха-ха-ха)
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Кстати Маур был очень симпатичен в молодости, но теперь боюсь стал очень некрасив.
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Выдал и так очевидное всем, кроме фанатиков.
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Жозе знатно подорвал пердаки местным
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Ответ Tristan...
Контрольный выстрел всем Криштибоям! Это говорит человек, тренировавший Криша и противостоявший Месси
Я лишь скромно добавлю-«Тренер добившийся не раз большого успеха, да ещё и португалец»!!)👌
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Он про Канте
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+3
Иньеста тоже не сказать, что атлет
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Ответ Dexter Morgan
Естественно. Моуриньо, если бы не Роналду, мог бы стать самым великим португальцем и самой медийной персоной. А Роналду его затмил.
Такое ощущение что со школьником беседу веду. Аргументы уровня класса зпр.
+3
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+3
Ответ Tristan...
Контрольный выстрел всем Криштибоям! Это говорит человек, тренировавший Криша и противостоявший Месси
Кого теперь интересуют такие сравнения?
+9
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+2
Ответ kupezz
Если любому тренеру топ-клуба предложить выбрать в команду только одного из двоих (Лео или Рона), то практически все выбирут Месси. Тот же Моуриньо португалец, а все равно знает кто реально лучший (при всем уважении к Роналду и его достижениям).
Лео Месси является самым универсальным и уникальным футболистом современности! 🐐🇦🇷
+3
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+2
Ответ Омичёв
Он про Канте
Про Савиолу.
+2
0
+2
Ответ Дима
А с Ди Маттео в финале он бы разобрался
Легко. Это вообще был обидный турнир для Реала. До сих пор одна из величайших команд, но без ЛЧ. Но Реал смог это переломить всё в итоге потом.
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Ответ Dexter Morgan
Фанаты Месси из последних сил цепляются за позицию других людей, чтобы были аргументы за Месси. Запомните, великий Роналду принял сторону Икера Касильяса. И остался человеком. Моуриньо гнобил Касильяса. И ждал, что Роналду его поддержит. А не вышло.
Ну оставь в покое ты Моура. Месси величайшим признают практически все тренеры мира.
У них нет конфликта с Касильясом)))))
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Ответ Dexter Morgan
Роналду поддержал Касильяса, отрёкся от Моуриньо. Месси в сложный момент не отказался от премиальных, вбив последний гвоздь в крышку гроба великой Барселоны. В этом вся разница. Роналду всегда был справедливым и честным человеком. Роналду до сих пор лучший. Моуриньо же давно сдал.
роналду до сих пор с юве бабки клянчит)
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Ответ Dexter Morgan
Роналду не воспитанник Ювентуса. И Ювентус не лечил Роналду в своё время. А Месси мог вообще всю жизнь иметь проблемы со здоровьем, если бы не Барселона.
и че теперь месси должен был за тарелку супа играть в этом дне ?) лечили потому что был талант
+1
0
+1
Если любому тренеру топ-клуба предложить выбрать в команду только одного из двоих (Лео или Рона), то практически все выбирут Месси. Тот же Моуриньо португалец, а все равно знает кто реально лучший (при всем уважении к Роналду и его достижениям).
+2
-1
+1
Ответ spartakgorky
Заголовок шикарен, лишь бы накинуть, вообще не отражает самой новости. У Моура спросили кого бы он взял в команду из тех с кем не работал...
Т.е. слов "в нашем поколении он был лучшим" не было?
+3
-2
+1
Сейчас в песках аравии будет пронзительный вой, потом чей то шарф у паха и дисква за истерику)
ПС. В португалии будет вой от одной инстаграмной особы)
+8
-7
+1
Ответ Дима
Ну там еще Рамос мяч за стадион выбил с 11 метров в серии пенальти
Да. И Роналду, Кака не забили.
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Это он о Жано
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Он не сказал в каком именно, чтобы не быть несправедливым к другим районам, где могла произойти точно такая же история.
© "Кавказская пленница"
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Ответ spartakgorky
Заголовок шикарен, лишь бы накинуть, вообще не отражает самой новости. У Моура спросили кого бы он взял в команду из тех с кем не работал...
В нашем поколении ОН ЛУЧШИЙ - ЦИТАТА.
Все верно спортс написал.
0
0
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Ответ Игорь Климов
Лео Месси является самым универсальным и уникальным футболистом современности! 🐐🇦🇷
Абсолютно согласен 💯 Рад что вообще наблюдал не только его игру, но и Роналду. Жаль что они скоро заканчивают свои легендарные карьеры, но конечно такого как Месси мы больше не увидем, по крайней мере не в этой жизни.
0
0
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Ответ Dexter Morgan
Реал при Моуриньо был имбовым. Но не выиграл ЛЧ из-за того, что Моуриньо всё разрушил сам.
Ну там еще Рамос мяч за стадион выбил с 11 метров в серии пенальти
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Да. И Роналду, Кака не забили.
А с Ди Маттео в финале он бы разобрался
0
0
0
Заголовок шикарен, лишь бы накинуть, вообще не отражает самой новости. У Моура спросили кого бы он взял в команду из тех с кем не работал...
+1
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