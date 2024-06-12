Моуринью считает Месси лучшим игроком поколения: «Малыша не получилось бы тренировать, но назову его»
Жозе Моуринью назвал Лионеля Месси лучшим игроком поколения.
При этом португалец не назвал имя Месси, но дал понять, что говорит об аргентинце.
– Какого игрока вы никогда не подписывали в свою команду, но хотели бы это сделать?
– Конечно, я бы назвал «маленького парня». Малыша не получилось бы тренировать, но я должен назвать [его]. В нашем поколении он был лучшим, – сказал португальский тренер.
Но ты типичный фанат роналду, у вас принято создавать свою реальность, где вашему кумиру все завидуют, что все, где ваш кумир потерпел крах сфальсифицировано и тд.
Вас даже жаль)
У них нет конфликта с Касильясом)))))
ПС. В португалии будет вой от одной инстаграмной особы)
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Все верно спортс написал.