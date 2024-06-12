Моуринью считает Месси лучшим игроком поколения: «Малыша не получилось бы тренировать, но назову его»

Жозе Моуринью назвал Лионеля Месси лучшим игроком поколения.

При этом португалец не назвал имя Месси, но дал понять, что говорит об аргентинце.

– Какого игрока вы никогда не подписывали в свою команду, но хотели бы это сделать?

– Конечно, я бы назвал «маленького парня». Малыша не получилось бы тренировать, но я должен назвать [его]. В нашем поколении он был лучшим, – сказал португальский тренер.