«Вулвс» подписали Гомеша из «Браги» за 15 млн евро. Он 9-й португалец в команде

«Вулверхэмптон» подписал вингера «Браги» Родригу Гомеша.

21-летний вингер подписал контракт до 2029 года с зарплатой около 1 млн евро в год. Сообщалось, что клуб из АПЛ заплатит за Гомеша около 15 млн евро.

Стоит отметить, что Гомеш стал 9-м португальским игроком в нынешнем составе «Вулверхэмптона» – с учетом футболистов, которые находятся в аренде в других клубах.

В сезоне-2023/24 Гомеш выступал на правах аренды за « ». В 30 матчах чемпионата Португалии он отметился 7 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.