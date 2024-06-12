«Вулвс» подписали Гомеша из «Браги» за 15 млн евро. Он 9-й португалец в команде
«Вулверхэмптон» подписал вингера «Браги» Родригу Гомеша.
21-летний вингер подписал контракт до 2029 года с зарплатой около 1 млн евро в год. Сообщалось, что клуб из АПЛ заплатит за Гомеша около 15 млн евро.
Стоит отметить, что Гомеш стал 9-м португальским игроком в нынешнем составе «Вулверхэмптона» – с учетом футболистов, которые находятся в аренде в других клубах.
В сезоне-2023/24 Гомеш выступал на правах аренды за «Эшторил». В 30 матчах чемпионата Португалии он отметился 7 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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