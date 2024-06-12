«Вулвс» подписали Гомеша из «Браги» за 15 млн евро. Он 9-й португалец в команде

Теги высшая лига Португалия Брага премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Родригу Гомеш Футбол

«Вулверхэмптон» подписал вингера «Браги» Родригу Гомеша.

21-летний вингер подписал контракт до 2029 года с зарплатой около 1 млн евро в год. Сообщалось, что клуб из АПЛ заплатит за Гомеша около 15 млн евро. 

Стоит отметить, что Гомеш стал 9-м португальским игроком в нынешнем составе «Вулверхэмптона» – с учетом футболистов, которые находятся в аренде в других клубах.

В сезоне-2023/24 Гомеш выступал на правах аренды за «Эшторил». В 30 матчах чемпионата Португалии он отметился 7 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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10 комментариев
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Португальские волки 🇵🇹
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Девятый португалец, интересно, какой по счету Гомеш
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Английский Зенит
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не хватает главного португальца в составе.
им нужно вернуть си-ар севен
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Пошли по пути Московского Динамо
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Московское "Динамо" — 2005 ©
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И третий Гомеш в команде, после Жоау и Тоте
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Ответ Мерген Морозов
Надо бразильцев брать)))
Бразилы по большей части ленивые и жадные, с португальцами проще работать.
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