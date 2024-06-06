«Вулверхэмптон» разочарован тем, что ВАР останется в АПЛ: «Без него было был лучше для игроков, тренеров и болельщиков»

В «Вулверхэмптоне» разочарованы тем, что ВАР останется в АПЛ.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. Сегодня на общем собрании лиги прошло голосование по этому вопросу. 19 из 20 клубов проголосовали за сохранение системы видеоповторов – против были только «Вулвс».

«Хотя мы разочарованы результатами голосования по вопросу о будущем ВАР на сегодняшнем собрании, мы признаем и принимаем решение, принятое нашими клубами, и успокаиваем себя тем, что Премьер-лига серьезно относится к проблемам клубов и болельщиков.

Мы приветствуем обязательства по улучшению ВАР, особенно в тех областях, которые касаются задержек, последовательности и удобства для болельщиков.

Хотя мы по-прежнему считаем, что футбол в АПЛ был бы лучше для болельщиков, игроков, тренеров и зрителей и без ВАР, мы считаем, что эти улучшения крайне важны для целостности игры и улучшения общего впечатления от матча для наших болельщиков.

«Вулвс» по-прежнему намерены тесно сотрудничать с Премьер-лигой и PGMOL, чтобы совершенствовать ВАР, а система лучше служила интересам футбола.

Мы высоко ценим усилия, прилагаемые для решения проблем, обозначенных в нашей резолюции, и с нетерпением ждем, когда изменения смогут обратить вспять тенденцию к ухудшению впечатлений от матчей для наших болельщиков», – заявили в «Вулверхэмптоне».