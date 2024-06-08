Экс-директор «Эвертона» Уайнесс об иске «Ман Сити» против АПЛ: «Отвлечение внимания от 115 нарушений, в которых обвиняют клуб. Не думаю, что суд вынесет решение против лиги»

Кит Уайнесс уверен, что «Манчестер Сити» пытается отвлечь внимание от нарушений.

Напомним, « » подготовил 165-страничный документ, в котором утверждает, что стал жертвой «дискриминации», и указывает, что правила введены его конкурентами для того, чтобы мешать добиваться успехов на футбольном поле. Ситуация описывается как «тирания большинства».

Если «горожане» добьются своего, доходы самых богатых клубов могут значительно вырасти, позволяя им еще больше тратить на трансферном рынке.

Также победа действующих чемпионов Англии в этом процессе может оказать существенное влияние на итоги слушаний, посвященных 115 нарушениям клубом финансовых правил лиги, поскольку спонсорские сделки с компаниями, связанными с властями ОАЭ, занимают центральное место в списке обвинений.

«Я не думаю, что они добьются успеха с этим новым вызовом. Он основан на законах о конкуренции, и в суде будет очень сложно заявить, что правила, которые действуют с 1992 года, являются антиконкурентными.

Они используют фразу «тирания большинства», ссылаясь на тот факт, что две трети клубов должны проголосовать за какое-то решение. Я просто не понимаю этого. Это звучит как демократия, очень справедливый способ принятия решений. И это доказано годами, при создании лучшей лиги в мире.

Я не думаю, что суд вынесет решение против АПЛ на этом этапе. Но это займет больше ресурсов, больше времени и отвлечет от 115 нарушений, в которых обвиняют «Сити». Мой циничный взгляд заключается в том, что это отвлечение от этих обвинений.

Это очень опасный путь, по которому они идут. Это взрывает всю систему голосования в Премьер-лиге. Это действительно очень неприятная ситуация», – сказал бывший исполнительный директор «Астон Виллы» и «Эвертона» в подкасте Football Insider.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан