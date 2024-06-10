«Вулвс» подпишут Гомеша из «Браги» за 15 млн евро. Вингером интересовался «Атлетико»
«Вулверхэмптон» подпишет вингера «Браги» Родригу Гомеша.
По информации A Bola, клуб из АПЛ заплатит за Гомеша около 15 млн евро. 21-летний вингер подпишет контракт до 2029 года с зарплатой около 1 млн евро в год.
Сообщается, что на Родригу претендовал ряд других клубов, в частности, мадридский «Атлетико».
В сезоне-2023/24 Гомеш выступал на правах аренды за «Эшторил». В 30 матчах чемпионата Португалии он отметился 7 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.