Агент Марсьяля о новом клубе: «Деньги не приоритет, завышенные финансовые требования – неправда. Антони хочет амбициозный проект, чтобы достичь высоких целей и вернуться в сборную Франции»

Агент Антони Марсьяля рассказал о критериях выбора игроком нового клуба.

По окончании сезона нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после девяти лет в клубе. Сообщалось, что в подписании французского игрока заинтересованы такие клубы, как «Лион», «Марсель» и «Бешикташ». Футболист не выступал за сборную Франции с 2021 года.

«Антони сейчас в отпуске. Мы изучаем различные проекты, и нам потребуется время.

Антони позаботился о том, чтобы быть в форме и готовым к своему новому клубу. В течение двух месяцев он тренировался в обычном режиме. Ему 28 лет.

Я слышу сообщения о том, что у него завышенные финансовые требования к клубам. Это неправда. Антони хочет амбициозный проект, чтобы достичь высоких целей на клубном уровне и вернуться в сборную Франции. Он будет выбирать клуб, исходя из своих профессиональных и семейных интересов.

Деньги важны для любого профессионального игрока, но они не являются его приоритетом», – сказал Филипп Ламболи Sky Sports.