Агент Марсьяля о новом клубе: «Деньги не приоритет, завышенные финансовые требования – неправда. Антони хочет амбициозный проект, чтобы достичь высоких целей и вернуться в сборную Франции»

Теги Лион Марсель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Антони Марсьяль агенты деньги Футбол

Агент Антони Марсьяля рассказал о критериях выбора игроком нового клуба.

По окончании сезона нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после девяти лет в клубе. Сообщалось, что в подписании французского игрока заинтересованы такие клубы, как «Лион», «Марсель» и «Бешикташ». Футболист не выступал за сборную Франции с 2021 года.

«Антони сейчас в отпуске. Мы изучаем различные проекты, и нам потребуется время.

Антони позаботился о том, чтобы быть в форме и готовым к своему новому клубу. В течение двух месяцев он тренировался в обычном режиме. Ему 28 лет.

Я слышу сообщения о том, что у него завышенные финансовые требования к клубам. Это неправда. Антони хочет амбициозный проект, чтобы достичь высоких целей на клубном уровне и вернуться в сборную Франции. Он будет выбирать клуб, исходя из своих профессиональных и семейных интересов.

Деньги важны для любого профессионального игрока, но они не являются его приоритетом», – сказал Филипп Ламболи Sky Sports.

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11 комментариев
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Марсиаль сейчас в отпуске. Так он весь последний контракт в отпуске был 🤣
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Ответ hiper26
Тогда добро пожаловать в Брест.
белорусский
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Тогда добро пожаловать в Брест.
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Зачем амбициозным проектам Антони
+1
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Он уже достаточно заработал в МЮ, можно теперь и поиграть
+1
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Ахахах, посмеялся. Все амбиции, если они и были у него остались в прошлом. Тот случай, когда есть талант, но нет желания, ну а сейчас денежки его волнуют, больше ничего.
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Смешной агент)
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Вернуться в сборную Франции по кислому лицу если только
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В Саудовскую Аравию
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Вот и посмотрим куда его возьмёт и на какую зп .
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Деньги не главное , но весь контракт отсидел в МЮ вместо того чтобы играть в другом клубе 🤡 , в 28 лет вернуться в сборную когда там уже такие монстры что он даже на лавку не претендует. Новый вызов 😂😂😂
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