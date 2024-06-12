Юран о Станковиче в «Спартаке»: «На Западе иностранца зовут, только если он добился серьезных успехов. В Сербии всего две команды претендуют на золото, в Венгрии – одна»
Сергей Юран высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».
– Вы недавно довольно жестко высказались по поводу установившейся в РПЛ моды на балканских специалистов...
– От своих слов не отказываюсь. Ну должно же быть у нас какое-то самоуважение?! Почему так относятся к российским тренерам?
Не понял, за что ЦСКА уволил Федотова. В прошлом году человек выиграл Кубок России, занял второе место.
– В этом сезоне ЦСКА только шестой.
– Вмешались травмы, что-то еще. Ничего страшного. Думал, он останется на своем посту. Я правда не понимаю, почему у нас все зовут сербов.
– Станкович и «Спартак» – есть в этом логика?
– Если бы не поиграл в Европе, в четырех чемпионатах, я бы, может, спокойнее относился ко всем этим историям. Но на Западе иностранца зовут только в том случае, если он уже добился серьезных успехов! На первом месте – результат, понимаете?
Станкович выиграл чемпионат Сербии с «Црвеной». Так? Но там всего два клуба, которые претендуют на золото. «Звезда» и «Партизан».
– Он еще и чемпионат Венгрии выиграл.
– Хорошо. А там разве есть конкуренты у «Ференцвароша»? Один клуб разыгрывает чемпионство. Но Станковича все равно зовут в российский топ-клуб, – сказал бывший тренер «Пари НН».
Юран об иностранных тренерах: «Галицкий правильно убрал Ивича, от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать. Личка признан лучшим тренером РПЛ – как это? Планка – 3-е место?»
Юран о неустойках тренеров РПЛ: «У иностранцев такие, что клуб 100 раз подумает, увольнять или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй! Разве справедливо?»
"Опытнейший специалист. Поработал в европейских чемпионатах — Польше и Венгрии". ))
Вот за последние 20лет один Каррера в Спартаке добился, больше чем все отечественные специалисты за это же время, в том же Спартаке. И это при Федуне. А Каррера итальянец, то есть иностранец. А опытнее Каррера был чем Станкович?) Норм вариант Станкович, и как пиар ход, он с именем и может получиться. А Юран просто обижен, за то что его тырнули с поста тренера.