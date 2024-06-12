Юран о Станковиче в «Спартаке»: «На Западе иностранца зовут, только если он добился серьезных успехов. В Сербии всего две команды претендуют на золото, в Венгрии – одна»

Теги Спартак ЦСКА Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Партизан высшая лига Венгрия Сергей Юран Владимир Федотов Ференцварош Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Юран высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».

– Вы недавно довольно жестко высказались по поводу установившейся в РПЛ моды на балканских специалистов...

–  От своих слов не отказываюсь. Ну должно же быть у нас какое-то самоуважение?! Почему так относятся к российским тренерам?

Не понял, за что ЦСКА уволил Федотова. В прошлом году человек выиграл Кубок России, занял второе место.

– В этом сезоне ЦСКА только шестой.

– Вмешались травмы, что-то еще. Ничего страшного. Думал, он останется на своем посту. Я правда не понимаю, почему у нас все зовут сербов.

– Станкович и «Спартак» – есть в этом логика?

– Если бы не поиграл в Европе, в четырех чемпионатах, я бы, может, спокойнее относился ко всем этим историям. Но на Западе иностранца зовут только в том случае, если он уже добился серьезных успехов! На первом месте – результат, понимаете?

Станкович выиграл чемпионат Сербии с «Црвеной». Так? Но там всего два клуба, которые претендуют на золото. «Звезда» и «Партизан».

– Он еще и чемпионат Венгрии выиграл.

– Хорошо. А там разве есть конкуренты у «Ференцвароша»? Один клуб разыгрывает чемпионство. Но Станковича все равно зовут в российский топ-клуб, – сказал бывший тренер «Пари НН».

Юран об иностранных тренерах: «Галицкий правильно убрал Ивича, от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать. Личка признан лучшим тренером РПЛ – как это? Планка – 3-е место?»

Юран о неустойках тренеров РПЛ: «У иностранцев такие, что клуб 100 раз подумает, увольнять или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй! Разве справедливо?»

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21 комментарий
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А еще он легенда Интера. А ты Серега Юран.
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Ну да, например Зидана в Реал позвали после его прежних тренерских успехов
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+17
Помню, как Хаби Алонсо разрывал Европу до Байера...
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+16
Интересно, по теории Юрана, какова нынче цена Семака? Вроде бы шесть чемпионств, но это ж в Зените, который вообще конкуренции не имел. 🤣
+12
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А в Баварию, кого позвали?
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А Юран не задумывался, почему его не приглашают топ - клубы РПЛ.
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1) в футбол играл 2) чеканить умеет 3) походка футбольная 4) вопросы?
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Ага, Компани позвали в Баварию после оглушительного успеха!
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Ответ dikaniopaolo
По этой логике Черчесов тоже никто
Юран о Черчесове:
"Опытнейший специалист. Поработал в европейских чемпионатах — Польше и Венгрии". ))
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Ну то есть, по мнению Юранов и Мостовых, надо сначала в порядке приоритетности позвать их, дождаться пока они жидко обсерутся (что обсерутся - без сомнений) и дальше их по очереди менять,и вот когда все самые захудалые российские специалисты обсерутся но заработают себе на безбедную старость - звать иностранцев.
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По этой логике Черчесов тоже никто
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Да...одного Мостового явно не хватало, теперь и этот тип присоединился. да еще Ташуев слезы льет, страна несчастных тренеров.
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А у тебя какая машина? Не русская, хотя и русские ездят, а телек? Тоже не русский, но и русские показывают, мы все думаем что не русское всё хуже, так и в футболе, почему ты так не думаешь когда иностранную вешь берёшь или это другое когда тебя косается, а сколько иностранцев при тебе пришло, че ты сам то россиян не зовёшь одних, такие лицимеры все, тренеры все русские должны быть, а игроков можно и из-за бугра позвать
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Юран еще один страждущий по тренерской работе. Не, ну в самом деле, чего не зовете, а?
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Юран достиг успеха только в том, что перестал ругаться матом. Хотя нет, не перестал.
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Какая чушь, Зидан, Алонсо, Артета, Компани и множество других тренеров, что приходили без опыта или иногда лишь с опытом помощника.
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Что-то пример Конте никто из наших тренеров не упоминает, как он взял клуб серии Б, вывел в серию А и сделал крепким середняком, после чего попал в топ клуб, а не говорил всем, давайте мне сразу топовый клуб
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Юран как Мостовой. Прям открыто намекает—"Возьмите меня"!)
Вот за последние 20лет один Каррера в Спартаке добился, больше чем все отечественные специалисты за это же время, в том же Спартаке. И это при Федуне. А Каррера итальянец, то есть иностранец. А опытнее Каррера был чем Станкович?) Норм вариант Станкович, и как пиар ход, он с именем и может получиться. А Юран просто обижен, за то что его тырнули с поста тренера.
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Жалкое подобие Мостового, дайте ему клуб уже за откат, второго не выдержим...
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А у нас разве по другому ?
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