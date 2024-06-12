Юран о Станковиче в «Спартаке»: «На Западе иностранца зовут, только если он добился серьезных успехов. В Сербии всего две команды претендуют на золото, в Венгрии – одна»

Сергей Юран высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».

– Вы недавно довольно жестко высказались по поводу установившейся в моды на балканских специалистов...

– От своих слов не отказываюсь. Ну должно же быть у нас какое-то самоуважение?! Почему так относятся к российским тренерам?

Не понял, за что уволил . В прошлом году человек выиграл Кубок России, занял второе место.

– В этом сезоне ЦСКА только шестой.

– Вмешались травмы, что-то еще. Ничего страшного. Думал, он останется на своем посту. Я правда не понимаю, почему у нас все зовут сербов.

– Станкович и « » – есть в этом логика?

– Если бы не поиграл в Европе, в четырех чемпионатах, я бы, может, спокойнее относился ко всем этим историям. Но на Западе иностранца зовут только в том случае, если он уже добился серьезных успехов! На первом месте – результат, понимаете?

Станкович выиграл чемпионат Сербии с «Црвеной». Так? Но там всего два клуба, которые претендуют на золото. « » и « ».

– Он еще и чемпионат Венгрии выиграл.

– Хорошо. А там разве есть конкуренты у « »? Один клуб разыгрывает чемпионство. Но все равно зовут в российский топ-клуб, – сказал бывший тренер « ».

Юран об иностранных тренерах: «Галицкий правильно убрал Ивича, от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать. Личка признан лучшим тренером РПЛ – как это? Планка – 3-е место?»

Юран о неустойках тренеров РПЛ: «У иностранцев такие, что клуб 100 раз подумает, увольнять или оставить. А россиянину прописывают две зарплаты – и иди гуляй! Разве справедливо?»