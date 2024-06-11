Юран об иностранных тренерах: «Галицкий правильно убрал Ивича, от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать. Личка признан лучшим тренером РПЛ – как это? Планка – 3-е место?»

Теги ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Сергей Юран Валерий Карпин OLIMPBET Суперкубок России КХЛ Владимир Ивич Краснодар Владимир Федотов Сергей Галицкий ТАСС Марцел Личка Футбол

Сергей Юран недоумевает из-за склонности российских клубов звать иностранцев.

«Я 10 лет играл в иностранных клубах. Чтобы иностранному тренеру попасть туда, нужно что-то значимое выиграть, например еврокубок, тогда приглашаются в топовые клубы страны. А у нас приглашаются иностранцы, не добившиеся ничего существенного в Европе.

Есть пример в хоккее: было время, когда тренерами были финны, шведы, канадцы, мы отказались от этого, сейчас плеяда российских тренеров в каждом клубе, успешно работают.

Сергей Семак выигрывает чемпионат, Кубок и Суперкубок России, но лучшим тренером РПЛ признан Марцел Личка, как это? Планка – третье место? Везде и всегда учитывали результаты работы тренера. А у нас признается лучшим тренер, который не выиграл ни чемпионат, ни Кубок, как-то это странно.

«Краснодар» всегда в чемпионате конкурировал, понятно, что Сергей Галицкий правильно сделал, что убрал Владимира Ивича, потому что от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать в Кубке России.

Слава богу, Валерий Карпин стал третьим, и то я считаю, что он должен быть вторым, потому что логистика у «Ростова» сложная, каждый выезд – серьезные вещи. Но команда, скажем так, с бюджетом. Должно же быть уважение.

Пример Владимира Федотова: в прошлом году выиграли Кубок России, стали вторыми в чемпионате, в этом году результаты были хуже, но в этом есть причины – травмы игроков, но, к сожалению, сразу на выход. Я не понимаю таких вещей.

Есть частные клубы, как у Галицкого с «Краснодаром», он платит деньги, но многие клубы у нас бюджетные, я считаю, что им нужно уделять внимание российским тренерам», – подчеркнул бывший главный тренер «Пари НН».

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42 комментария
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Мостовой перестал трубку брать ? Дозвониться смогли только до Юрана ?
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Ответ Денис Фёдоров
Вот бы Юран стал главным в Краснодаре) Мечта)
И обкакается, к гадалке не ходи. Но словах они все великие и могучие, а по факту не одного сезона полного во главе команды провести не могут
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После сезона всех уволенных понесло. Получили неустойку и в запой
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Ответ TC@ER18
И этот человек упрекает других, хотя сам будучи тренером НН опустил ниже плинтуса. Да и кто из наших чем то отличился, если не говорит про локальные победы?
Пари НН был на 11м месте на момент его увольнения.
И избежал прямого вылета засчет набранных им очков, так как Илич проиграл всё.
Он должен был за золото чтоли с Пари бороться?
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+4
Вот бы Юран стал главным в Краснодаре) Мечта)
+5
-2
+3
И этот человек упрекает других, хотя сам будучи тренером НН опустил ниже плинтуса. Да и кто из наших чем то отличился, если не говорит про локальные победы?
+4
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+2
Ответ Иван Шаров
И обкакается, к гадалке не ходи. Но словах они все великие и могучие, а по факту не одного сезона полного во главе команды провести не могут
Шалимов неплохо работал в Краснодаре.
Яркая игра и 3-4 места без угрозы чемпионству - то, что нужно
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🤡
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"Зенит" вылетал от питерского "Динамо", от "Алании" с потешным Гогниевым в виде тренера... И что? Семака надо было выгнать?!
"Локомотив" в своём последнем чемпионском сезоне 2017/18 тоже вылетел из Кубка от клуба ФНЛ. Ну и?!
+2
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Ответ Крыло советов
Коротко о том как присосаться к кормушке: «клубы у нас бюджетные, я считаю, что им нужно уделять внимание российским тренерам»
А лучше на бюджетное бабло кормить зарубежных тренеров ? Наших тренеров почему то зарубежные клубы брать не хотят.
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Ответ Al Al
При Ивиче играли в унылые 5-4-1 и за последние три игры даже голевые моменты не создали. Безнадега была полная. Факт? Факт. При Ивиче Краснодар слетел с 1 места после поражения в Ростове. При том, что Ивич часть второго круга играл с аутсайдерами, и более трудный календарь остался Мусаеву. Факт? Факт. Мусаев перестроил на 4-3-3, поначалу буксовал, но к концу чемпионата Краснодар заиграл как надо, а яркая атакующая игра с Динамо как вишенка на торте. И золото чуть не взяли. Факт? Факт. Ивич в топ-3 тренеров есть, а Семака нет, смешно. А еще адепты иностранных тренеров онанируют на Морено (2 победы в 13 матчах с Сочи и вылет при мощном усилении зимой) и на Слишковича (никогда до Спартака не работал нигде, только помощником тренера молодежной команды в Боснии U-16). Все по фактам разложил. Тот же Рахимов взял команду в ФНЛ, вывел в РПЛ и занял 8 место в РПЛ в этом году. Люди будут минусовать, но ни один факт не смогут опровергнуть. Ибо вера в иностранных тренеров и преклонение перед Западом у нас святое дело. Только в нашей стране так себя не уважают.
Лично от меня только одна ремарка: если при Ивиче Краснодар слетел с первого места, то при ком Краснодар на этом самом первом месте оказался? Сразу же: мне без разницы иностранец или наш отечественный.
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Ответ Денис Фёдоров
Вот бы Юран стал главным в Краснодаре) Мечта)
Для Юрана место в Химках освободилось))
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Ответ TC@ER18
И этот человек упрекает других, хотя сам будучи тренером НН опустил ниже плинтуса. Да и кто из наших чем то отличился, если не говорит про локальные победы?
При Юране как раз НН шел нормально
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Ответ Lavinka
Ну если у Галицкого была цель не сделать чемпионом Краснодар - то да , правильное решение уволить Ивича .
Ивич разве гарантировал чемпионство ?
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Ответ Иван Шаров
Лучше уныло выиграть чемпионат, чем гордиться яркой игрой с 3-4 места. Игра забывается, чемпионы остаются
Прямо лозунг глора.
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Ответ Олег25
Мостовой перестал трубку брать ? Дозвониться смогли только до Юрана ?
Один разум на двоих
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Ответ Al Al
При Ивиче играли в унылые 5-4-1 и за последние три игры даже голевые моменты не создали. Безнадега была полная. Факт? Факт. При Ивиче Краснодар слетел с 1 места после поражения в Ростове. При том, что Ивич часть второго круга играл с аутсайдерами, и более трудный календарь остался Мусаеву. Факт? Факт. Мусаев перестроил на 4-3-3, поначалу буксовал, но к концу чемпионата Краснодар заиграл как надо, а яркая атакующая игра с Динамо как вишенка на торте. И золото чуть не взяли. Факт? Факт. Ивич в топ-3 тренеров есть, а Семака нет, смешно. А еще адепты иностранных тренеров онанируют на Морено (2 победы в 13 матчах с Сочи и вылет при мощном усилении зимой) и на Слишковича (никогда до Спартака не работал нигде, только помощником тренера молодежной команды в Боснии U-16). Все по фактам разложил. Тот же Рахимов взял команду в ФНЛ, вывел в РПЛ и занял 8 место в РПЛ в этом году. Люди будут минусовать, но ни один факт не смогут опровергнуть. Ибо вера в иностранных тренеров и преклонение перед Западом у нас святое дело. Только в нашей стране так себя не уважают.
Комментарий удален модератором
Ответ Al Al
При Ивиче играли в унылые 5-4-1 и за последние три игры даже голевые моменты не создали. Безнадега была полная. Факт? Факт. При Ивиче Краснодар слетел с 1 места после поражения в Ростове. При том, что Ивич часть второго круга играл с аутсайдерами, и более трудный календарь остался Мусаеву. Факт? Факт. Мусаев перестроил на 4-3-3, поначалу буксовал, но к концу чемпионата Краснодар заиграл как надо, а яркая атакующая игра с Динамо как вишенка на торте. И золото чуть не взяли. Факт? Факт. Ивич в топ-3 тренеров есть, а Семака нет, смешно. А еще адепты иностранных тренеров онанируют на Морено (2 победы в 13 матчах с Сочи и вылет при мощном усилении зимой) и на Слишковича (никогда до Спартака не работал нигде, только помощником тренера молодежной команды в Боснии U-16). Все по фактам разложил. Тот же Рахимов взял команду в ФНЛ, вывел в РПЛ и занял 8 место в РПЛ в этом году. Люди будут минусовать, но ни один факт не смогут опровергнуть. Ибо вера в иностранных тренеров и преклонение перед Западом у нас святое дело. Только в нашей стране так себя не уважают.
Сейчас тебе напишут что Ивич при котором команда посыпалась якобы гарантировано выиграл бы чемпионство. А то что оставь Ивича команда могла выдать серию не из двух поражений а например пяти не учитывать.

И то что посылать генерального директора и предлагать «следить за языком» владельцу клуба от наемного сотрудника это нормально.
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Ответ Иван Шаров
Комментарий удален модератором
Ивич после зимы повалился вниз, команда просто посыпалась.
Да и по осени на фарте 1:0 кое-как выгрызали.
Краснодар вернулся при Мусаеве.
Да если возьмешь статистику - у Мусаева % побед почти как у Ивича, но календарь намного сложнее был, Ивич завалил игры с аутсайдерами, Мусаеву остались игры с топами.

И самое главное - я видел как за три последние игры при Ивиче Краснодар даже не подходил к чужим воротам. Мне этого хватило)
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Ответ Иван Шаров
Комментарий удален модератором
Предпочитаю оперировать фактами и анализировать игры, а не как попугай повторять "Ивич топ, Мусаев физрук".
Я видел, как за три последние игры Ивича Краснодар даже не подходил к чужим воротам.
Мне этого хватило.
И я видел, как менялся Краснодар при Мусаеве и как сыграли с Динамо.
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Оригинальное мнение. Налетай!
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Ответ Al Al
1 место было промежуточное. Затем кризис. Просвета по игре не было, Ивич упёрто играл в 5 защитников. Аутсайдеры и середняки возили Краснодар в последних играх в одни ворота, беспросветно.
при Мусаеве прямо карнавал был?
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Ответ Al Al
Шалимов неплохо работал в Краснодаре. Яркая игра и 3-4 места без угрозы чемпионству - то, что нужно
Лучше уныло выиграть чемпионат, чем гордиться яркой игрой с 3-4 места. Игра забывается, чемпионы остаются
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Ответ Денис Фёдоров
Вот бы Юран стал главным в Краснодаре) Мечта)
Юрана)
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Ответ Северный болельщик
Оригинальное мнение. Налетай!
какое же оригинальное? Мостовой, Гершаович, Гавваев негодуют!
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Слезно прошу заберите Романа Аркадьевича к себе куданибуть в футбол тренером , он не поигравший но он посмотрить 400 матчей и нормально . Чтобы быть тренером на скачках ге нужно о быть лошадью .
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Барсик среди недели уже бухает, День России наверное начал празноаать.
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Ну это, конечно, в основном про хоккей…
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Ну если у Галицкого была цель не сделать чемпионом Краснодар - то да , правильное решение уволить Ивича .
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Он Д.
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