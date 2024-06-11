Юран об иностранных тренерах: «Галицкий правильно убрал Ивича, от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать. Личка признан лучшим тренером РПЛ – как это? Планка – 3-е место?»
Сергей Юран недоумевает из-за склонности российских клубов звать иностранцев.
«Я 10 лет играл в иностранных клубах. Чтобы иностранному тренеру попасть туда, нужно что-то значимое выиграть, например еврокубок, тогда приглашаются в топовые клубы страны. А у нас приглашаются иностранцы, не добившиеся ничего существенного в Европе.
Есть пример в хоккее: было время, когда тренерами были финны, шведы, канадцы, мы отказались от этого, сейчас плеяда российских тренеров в каждом клубе, успешно работают.
Сергей Семак выигрывает чемпионат, Кубок и Суперкубок России, но лучшим тренером РПЛ признан Марцел Личка, как это? Планка – третье место? Везде и всегда учитывали результаты работы тренера. А у нас признается лучшим тренер, который не выиграл ни чемпионат, ни Кубок, как-то это странно.
«Краснодар» всегда в чемпионате конкурировал, понятно, что Сергей Галицкий правильно сделал, что убрал Владимира Ивича, потому что от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать в Кубке России.
Слава богу, Валерий Карпин стал третьим, и то я считаю, что он должен быть вторым, потому что логистика у «Ростова» сложная, каждый выезд – серьезные вещи. Но команда, скажем так, с бюджетом. Должно же быть уважение.
Пример Владимира Федотова: в прошлом году выиграли Кубок России, стали вторыми в чемпионате, в этом году результаты были хуже, но в этом есть причины – травмы игроков, но, к сожалению, сразу на выход. Я не понимаю таких вещей.
Есть частные клубы, как у Галицкого с «Краснодаром», он платит деньги, но многие клубы у нас бюджетные, я считаю, что им нужно уделять внимание российским тренерам», – подчеркнул бывший главный тренер «Пари НН».
И избежал прямого вылета засчет набранных им очков, так как Илич проиграл всё.
Он должен был за золото чтоли с Пари бороться?
Яркая игра и 3-4 места без угрозы чемпионству - то, что нужно
"Локомотив" в своём последнем чемпионском сезоне 2017/18 тоже вылетел из Кубка от клуба ФНЛ. Ну и?!
И то что посылать генерального директора и предлагать «следить за языком» владельцу клуба от наемного сотрудника это нормально.
Да и по осени на фарте 1:0 кое-как выгрызали.
Краснодар вернулся при Мусаеве.
Да если возьмешь статистику - у Мусаева % побед почти как у Ивича, но календарь намного сложнее был, Ивич завалил игры с аутсайдерами, Мусаеву остались игры с топами.
И самое главное - я видел как за три последние игры при Ивиче Краснодар даже не подходил к чужим воротам. Мне этого хватило)
Я видел, как за три последние игры Ивича Краснодар даже не подходил к чужим воротам.
Мне этого хватило.
И я видел, как менялся Краснодар при Мусаеве и как сыграли с Динамо.