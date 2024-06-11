Юран об иностранных тренерах: «Галицкий правильно убрал Ивича, от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать. Личка признан лучшим тренером РПЛ – как это? Планка – 3-е место?»

Сергей Юран недоумевает из-за склонности российских клубов звать иностранцев.

«Я 10 лет играл в иностранных клубах. Чтобы иностранному тренеру попасть туда, нужно что-то значимое выиграть, например еврокубок, тогда приглашаются в топовые клубы страны. А у нас приглашаются иностранцы, не добившиеся ничего существенного в Европе.

Есть пример в хоккее: было время, когда тренерами были финны, шведы, канадцы, мы отказались от этого, сейчас плеяда российских тренеров в каждом клубе, успешно работают.

выигрывает чемпионат, Кубок и Суперкубок России, но лучшим тренером признан , как это? Планка – третье место? Везде и всегда учитывали результаты работы тренера. А у нас признается лучшим тренер, который не выиграл ни чемпионат, ни Кубок, как-то это странно.

«Краснодар» всегда в чемпионате конкурировал, понятно, что правильно сделал, что убрал Владимира Ивича, потому что от клуба Первой лиги команда такого уровня не может вылетать в Кубке России.

Слава богу, Валерий Карпин стал третьим, и то я считаю, что он должен быть вторым, потому что логистика у «Ростова» сложная, каждый выезд – серьезные вещи. Но команда, скажем так, с бюджетом. Должно же быть уважение.

Пример Владимира Федотова: в прошлом году выиграли Кубок России, стали вторыми в чемпионате, в этом году результаты были хуже, но в этом есть причины – травмы игроков, но, к сожалению, сразу на выход. Я не понимаю таких вещей.

Есть частные клубы, как у Галицкого с « », он платит деньги, но многие клубы у нас бюджетные, я считаю, что им нужно уделять внимание российским тренерам», – подчеркнул бывший главный тренер «Пари НН».