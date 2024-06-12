«Интер» хочет продлить контракт с Индзаги до 2026-го или 2027-го. Сегодня пройдет встреча с агентом тренера

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

«Интер» хочет продлить контракт с Симоне Индзаги.

На сегодняшний день запланирована встреча представителей клуба с агентом тренера Тулио Тинти, сообщает Sky Sport. 

Срок, на который будет рассчитано новое соглашение, еще не определен. Есть два варианта: подписать контракт до 2026 года с опцией продления еще на один сезон или сразу до 2027-го. Решение будет зависеть от пожеланий тренера. 

Действующий контракт Индзаги с «нерадзурри» истекает в 2025 году. 

Симоне  возглавляет миланскую команду с 2021 года. Под его руководством «Интер» стал чемпионом Италии, два раза выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка. 

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8 комментариев
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Oaktree не кретины, продлить Индзаги - задача номер 1
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Симоне - это база. Теперешний Интер это от начала до конца его проект. И пока все отлично работает, важно и необходимо его во главе проекта держать. Удачи мастеру.
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Лето чотких продлений.
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Шикарно
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6 лямов евро в год этому господину, будьте добры
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