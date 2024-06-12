«Интер» хочет продлить контракт с Индзаги до 2026-го или 2027-го. Сегодня пройдет встреча с агентом тренера
«Интер» хочет продлить контракт с Симоне Индзаги.
На сегодняшний день запланирована встреча представителей клуба с агентом тренера Тулио Тинти, сообщает Sky Sport.
Срок, на который будет рассчитано новое соглашение, еще не определен. Есть два варианта: подписать контракт до 2026 года с опцией продления еще на один сезон или сразу до 2027-го. Решение будет зависеть от пожеланий тренера.
Действующий контракт Индзаги с «нерадзурри» истекает в 2025 году.
Симоне возглавляет миланскую команду с 2021 года. Под его руководством «Интер» стал чемпионом Италии, два раза выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка.