«Арсеналу», «Тоттенхэму», «Наполи» и «Роме» интересен лучший бомбардир «Алавеса» Омородион. Форвард принадлежит «Атлетико» (Орацио Аккомандо)

Саму Омородион заинтересовал лондонские клубы.

По сведениям журналиста DAZN Орацио Аккомандо, за лучшим бомбардиром « » особенно внимательно следят « » и « ». Также « » и «Рома» видят в нем замену Виктору Осимхену и Ромелу Лукаку соответственно.

20-летний нападающий принадлежит « ». В Ла Лиге в текущем сезоне он забил 9 голов в 32 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.