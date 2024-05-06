«Арсеналу», «Тоттенхэму», «Наполи» и «Роме» интересен лучший бомбардир «Алавеса» Омородион. Форвард принадлежит «Атлетико» (Орацио Аккомандо)

Теги Рома премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Наполи Тоттенхэм Алавес Ромелу Лукаку Виктор Осимхен Саму Омородион Футбол

Саму Омородион заинтересовал лондонские клубы.

По сведениям журналиста DAZN Орацио Аккомандо, за лучшим бомбардиром «Алавеса» особенно внимательно следят «Арсенал» и «Тоттенхэм». Также «Наполи» и «Рома» видят в нем замену Виктору Осимхену и Ромелу Лукаку соответственно.

20-летний нападающий принадлежит «Атлетико». В Ла Лиге в текущем сезоне он забил 9 голов в 32 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев
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Ответ SaH4r.
Атлетико его не продаст, разве только за астрономическую сумму, парень реально топ
Жоту продали. Переса продали, Тео продали. Атлетико это ферма.
+2
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+2
А что если он останется в Алавесе и попробует сотворить сказку наподобии той, что сотворила Гранада 3 года назад?
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0
+1
Атлетико его не продаст, разве только за астрономическую сумму, парень реально топ
+1
0
+1
Почти Мората по реализации. Но тока 19 лет
И ведь продадут, этот клуб интересует только деньги и игроки старики и на ЗП Гризи ж копить надо.
+1
0
+1
Смородина он!
Чёрная смородина он.
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0
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