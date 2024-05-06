«Арсеналу», «Тоттенхэму», «Наполи» и «Роме» интересен лучший бомбардир «Алавеса» Омородион. Форвард принадлежит «Атлетико» (Орацио Аккомандо)
Саму Омородион заинтересовал лондонские клубы.
По сведениям журналиста DAZN Орацио Аккомандо, за лучшим бомбардиром «Алавеса» особенно внимательно следят «Арсенал» и «Тоттенхэм». Также «Наполи» и «Рома» видят в нем замену Виктору Осимхену и Ромелу Лукаку соответственно.
20-летний нападающий принадлежит «Атлетико». В Ла Лиге в текущем сезоне он забил 9 голов в 32 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
И ведь продадут, этот клуб интересует только деньги и игроки старики и на ЗП Гризи ж копить надо.
Чёрная смородина он.