Давила дважды забил Парагваю. У хавбека 4+1 в 3 последних матчах за ЦСКА и сборную

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная Чили по футболу товарищеские матчи (сборные) Виктор Давила Футбол

Виктор Давила сделал дубль в товарищеском матче со сборной Парагвая (3:0).

Хавбек сборной Чили и ЦСКА продлил результативную серию (4+1) до 3 игр.

Подробнее статистика Давилыздесь.

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5 комментариев
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Что Давила, вон Фукс лучший игрок в Атлетико Минейро, выиграли 2:1 в гостях, причем играет ЦЗ и неплохо, а наши дурачки слезы все льют, мол 30 млн.евро на ветер на трансферы отдали, виноваты Ганчаренко и селекционеры, хотя они просили купить опытных игроков, но им сказали только этих или денег не дадим, все это есть в СМИ.
Ну и?
Зайнутдинова покупают в Зенит, Эджуке делал разницу , пока играл за ЦСКА, но Федотову не подошел, Фукс играет неплохо, просто коновал у нас врачом работал на халяву, выгнали и взяли нормального врача, тот выходит вылечил Бруно, но опять Федотову не подошел, и если Николич сумеет еще Гаича встроит в игру ЦСКА, то слезки вытрите и надо Вагнера Лава взять, пусть закончит карьеру у нас в ЦСКА, в нашем пешеходном РПЛ он и голы еще забивать будет, играет в серии А и голы там забивает еще в 40 лет.
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Во многих командах РПЛ легионеры блещут в своих сборных, а какие успехи у хваленых легионеров Зенита в этом направлении, особенно у звездных бразильцев? Что то не припомню...
+3
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Во давит, этот Давила!
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Все равно Заболотный лучше, сказал Федотов )
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Ответ TheSportNik
Что Давила, вон Фукс лучший игрок в Атлетико Минейро, выиграли 2:1 в гостях, причем играет ЦЗ и неплохо, а наши дурачки слезы все льют, мол 30 млн.евро на ветер на трансферы отдали, виноваты Ганчаренко и селекционеры, хотя они просили купить опытных игроков, но им сказали только этих или денег не дадим, все это есть в СМИ. Ну и? Зайнутдинова покупают в Зенит, Эджуке делал разницу , пока играл за ЦСКА, но Федотову не подошел, Фукс играет неплохо, просто коновал у нас врачом работал на халяву, выгнали и взяли нормального врача, тот выходит вылечил Бруно, но опять Федотову не подошел, и если Николич сумеет еще Гаича встроит в игру ЦСКА, то слезки вытрите и надо Вагнера Лава взять, пусть закончит карьеру у нас в ЦСКА, в нашем пешеходном РПЛ он и голы еще забивать будет, играет в серии А и голы там забивает еще в 40 лет.
ну тот факт, что ЦСКА не взял Вагнера и он в итоге перешёл в Кайрат - это была большая ошибка, Вагнер на одном таланте до сих пор тащит и здоровье у него позволяет
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