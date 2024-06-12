Давила дважды забил Парагваю. У хавбека 4+1 в 3 последних матчах за ЦСКА и сборную
Виктор Давила сделал дубль в товарищеском матче со сборной Парагвая (3:0).
Хавбек сборной Чили и ЦСКА продлил результативную серию (4+1) до 3 игр.
Виктор Давила сделал дубль в товарищеском матче со сборной Парагвая (3:0).
Хавбек сборной Чили и ЦСКА продлил результативную серию (4+1) до 3 игр.
Ну и?
Зайнутдинова покупают в Зенит, Эджуке делал разницу , пока играл за ЦСКА, но Федотову не подошел, Фукс играет неплохо, просто коновал у нас врачом работал на халяву, выгнали и взяли нормального врача, тот выходит вылечил Бруно, но опять Федотову не подошел, и если Николич сумеет еще Гаича встроит в игру ЦСКА, то слезки вытрите и надо Вагнера Лава взять, пусть закончит карьеру у нас в ЦСКА, в нашем пешеходном РПЛ он и голы еще забивать будет, играет в серии А и голы там забивает еще в 40 лет.