Хавбек ЦСКА Давила ударом через себя от перекладины забил «Балтике» в Кубке

Виктор Давила эффектно открыл счет в матче с «Балтикой».

Хавбек ЦСКА воспользовался рикошетом от защитника и нанес удар в падении через себя. Мяч попал в перекладину и отскочил в сетку.

Для чилийца этот гол стал четвертым в составе армейцев в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.