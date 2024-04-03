Хавбек ЦСКА Давила ударом через себя от перекладины забил «Балтике» в Кубке
Виктор Давила эффектно открыл счет в матче с «Балтикой».
Хавбек ЦСКА воспользовался рикошетом от защитника и нанес удар в падении через себя. Мяч попал в перекладину и отскочил в сетку.
Для чилийца этот гол стал четвертым в составе армейцев в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Очень "умное" предложение.)))
Что то хейтеры Федотова о нём забыли.
Но шляпу снимаю 🎩
Но хейтеры все равно будут плакаться по Карраскалю, которого якобы раскрыл Личка с 0+1 в 14 играх за Динамо )