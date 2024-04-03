Хавбек ЦСКА Давила ударом через себя от перекладины забил «Балтике» в Кубке

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Виктор Давила Футбол

Виктор Давила эффектно открыл счет в матче с «Балтикой».

Хавбек ЦСКА воспользовался рикошетом от защитника и нанес удар в падении через себя. Мяч попал в перекладину и отскочил в сетку.

Для чилийца этот гол стал четвертым в составе армейцев в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев
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Гол года в России определен
+33
-3
+30
Не вопрос гол отличный,но в целом очень скучный и унылый первый тайм в исполненииЦСКА...
+14
0
+14
Ответ Александр Хроменков
Уэйн Руни нервно перекурил
Гол, конечно классный, но Уэйн Руни даже прикурить не успел. Там то вообще шедевр был.
+17
-4
+13
Уэйн Руни нервно перекурил
+11
-5
+6
Красавчик. Породистый армейский гол!
+6
-1
+5
Ответ за ЦСКА 2002
Не вопрос гол отличный,но в целом очень скучный и унылый первый тайм в исполненииЦСКА...
Как и весь сезон
+5
0
+5
Давила стал лидером ЦСКА
+4
0
+4
Что с командой ? ЦСКА просто хуже Балтики , они должны обменяться местами. ЦСКА просто тормозят , не играют ,не бегают , как будто перед игрой вагоны разгружали
+3
0
+3
Ответ Александр Зубков
Гол, конечно классный, но Уэйн Руни даже прикурить не успел. Там то вообще шедевр был.
Уэйн Руни лучше забил
+6
-3
+3
Ответ mvpaq
Надо летом попрощаться с Федотовым и пригласить Игнашевича
И бороться за выживание как Балтика.
Очень "умное" предложение.)))
+3
-1
+2
Гол красивый, украшения матча.
+2
0
+2
А Заболотный два раза мимо, с шести метров
+1
0
+1
Ответ riverman1980
Очередной техничный игрок, загнобленный Федотовым )) Но хейтеры все равно будут плакаться по Карраскалю, которого якобы раскрыл Личка с 0+1 в 14 играх за Динамо )
А как Арбузов феерил в Балтике видели? Федотов его в редко основу не выпускал, а в Балтике... ценят)))
Что то хейтеры Федотова о нём забыли.
+1
0
+1
Такой гол забили, а тренеры ЦСКА уныло поздравляют друг друга как будто кто-то на двухсторонке закатил мяч в пустые ворота. В какой-нибудь Испании или Португалии тренеры бы орали, падали на колени, скакали и т.д.))
+2
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Я, конечно, не Бондарчук
Но шляпу снимаю 🎩
+1
0
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Красиво
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Ответ Юрий Хромов
Что с командой ? ЦСКА просто хуже Балтики , они должны обменяться местами. ЦСКА просто тормозят , не играют ,не бегают , как будто перед игрой вагоны разгружали
Надо летом попрощаться с Федотовым и пригласить Игнашевича
+1
-1
0
Очередной техничный игрок, загнобленный Федотовым ))

Но хейтеры все равно будут плакаться по Карраскалю, которого якобы раскрыл Личка с 0+1 в 14 играх за Динамо )
+1
-1
0
Ответ Amalfitano
Такой гол забили, а тренеры ЦСКА уныло поздравляют друг друга как будто кто-то на двухсторонке закатил мяч в пустые ворота. В какой-нибудь Испании или Португалии тренеры бы орали, падали на колени, скакали и т.д.))
Северяне жеж.
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