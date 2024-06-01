Давила не перейдет летом в «Америку». ЦСКА не планирует продавать хавбека

Виктор Давила не перейдет этим летом в «Америку».

Информация о вероятном трансфере хавбека ЦСКА в мексиканский клуб неверна, сообщает Bobsoccer.

По данным источника, у армейского клуба нет планов расставаться с 26-летним чилийцем, и сам футболист не собирается никуда уходить.

В феврале отказался продать Дивилу «Америке» за 6 млн евро.

В 23 матчах прошедшего сезона Мир на счету полузащитника 5 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.