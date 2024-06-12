Агент Коновалова: «Иван готов перейти в «Спартак» на роль любого вратаря. Есть мечта выиграть трофей с клубом, в котором он начинал» 

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Коновалов Футбол

Агент Ивана Коновалова оценил вероятность перехода вратаря в «Спартак».

«Иван – воспитанник академии красно-белых и не понаслышке знает, что такое спартаковский дух. У Коновалова есть опыт игры в РПЛ, в Европе, а также в Лиге конференций. Он знает сербский и английский языки, что с наставником вроде Станковича будет иметь значение и улучшит коммуникацию.

Этой зимой Коновалов вернулся в РПЛ в «Балтику», в переходе был заинтересован лично тренер вратарей клуба из Калининграда. Надо отметить, что с приходом такого опытного вратаря раскрылся Евгений Латышонок, который провел феноменальный отрезок, что еще раз подчеркивает хороший микроклимат в команде. 

У Ивана есть мечта выиграть трофей вместе с клубом, в котором он начинал. В «Спартак» Иван готов перейти на роль любого вратаря», – сказал Станислав Станиславский.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Станиславский, может не надо!?
0
0
0
Много воспитанников Спартака в РПЛ, это не значит, что их ждут в команде, Спартак не резиновый...
0
0
0
а мне казалось вратарь Иван Коновалов близок к переходу в минское Динамо)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий