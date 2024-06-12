Агент Коновалова: «Иван готов перейти в «Спартак» на роль любого вратаря. Есть мечта выиграть трофей с клубом, в котором он начинал» 

Агент Ивана Коновалова оценил вероятность перехода вратаря в «Спартак».

«Иван – воспитанник академии красно-белых и не понаслышке знает, что такое спартаковский дух. У Коновалова есть опыт игры в , в Европе, а также в Лиге конференций. Он знает сербский и английский языки, что с наставником вроде Станковича будет иметь значение и улучшит коммуникацию.

Этой зимой Коновалов вернулся в РПЛ в «Балтику», в переходе был заинтересован лично тренер вратарей клуба из Калининграда. Надо отметить, что с приходом такого опытного вратаря раскрылся Евгений Латышонок, который провел феноменальный отрезок, что еще раз подчеркивает хороший микроклимат в команде.

У Ивана есть мечта выиграть трофей вместе с клубом, в котором он начинал. В « » Иван готов перейти на роль любого вратаря», – сказал Станислав Станиславский.